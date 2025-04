El alcalde de Bilbao admite que "la preocupación es doble" por los aficionados violentos

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha admitido que "es doble" su "preocupación" por los dispositivos de seguridad con los que hacen seguimiento de aficionados violentos que recalen en la capital vizcaína y también de los de "aquí", con motivo del partido del 17 de abril entre Athletic Club y Rangers FC, y más a largo plazo debido a la final de la Europa League que se disputará el 21 de mayo en San Mamés.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Aburto ha dicho que hay que preparar un dispositivo para el encuentro de la próxima semana contra el equipo de Glasgow en la vuelta de los cuartos de final de dicha competición, aunque "no será como el de la final", para que "todo pueda discurrir con normalidad" en el estadio rojiblanco.

La mirada de "un poco más largo alcance" está puesta, según ha explicado, en el 21 de mayo, para la final, con un operativo de seguridad "que va a tener una afección importante en la ciudad para que las aficiones puedan disfrutar de ese partido".

"Ojalá una de las aficiones sea la nuestra. Estamos trabajando de manera coordinada con la UEFA y con el departamento de Seguridad. Se está haciendo un gran trabajo y trabajando también de manera transversal dentro del Ayuntamiento porque hay muchas áreas afectadas, como movilidad, obras y servicios, seguridad y, por lo tanto todos juntos intentar que el dispositivo sea el mejor posible", ha indicado.

Preguntado por si se hace un doble seguimiento a los radicales o violentos que puedan recalar en Bilbao como los que existen aquí, ha reconocido que "la preocupación es doble en ese sentido". En todo caso, ha dicho que no se sabe cuál va ser el equipo que venga para la final y las aficiones "no son todas iguales".

"Pero no oculto que hay una parte de preocupación importante por ese grupo de gente incontrolada, encapuchada, que no llamaría afición del Athletic, que lo que busca es, ante un evento esta naturaleza, tener un protagonismo basado en la en la violencia y que no podemos permitir en una ciudad como Bilbao, que quiere dar una imagen internacional y tiene una imagen internacional que tenemos que cuidar mucho", ha subrayado.

El alcalde no ha querido aventurarse a hacer pronósticos sobre el retorno económico que este evento deportivo puede tener para Bilbao. En todo caso, ha dicho que será "un impacto importante, por supuesto, mucho más importante que la inversión que se realiza para tener esta final aquí".

LA FIFA EN SAN SEBASTIÁN

Aburto ha compartido la opinión del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, al considerar que la carta de asociaciones vecinales remitida a la FIFA para que la capital guipuzcoana no sea sede del Mundial de fútbol en 2030 por la posible aumento de turistificación, es "una manifestación más del 'club del no'" y que, si por ellos fuera, la repercusión internacional de la ciudad sería "ninguna".

Para Aburto, "hay movimientos que están aprovechando cualquier situación para ir en contra del turismo". "En Bilbao, desde luego, no estamos en contra del turismo. Creo que el turismo en Bilbao es, en estos momentos, una fuente de riqueza, que aporta aproximadamente un 8% de nuestro producto interior bruto y genera riqueza y empleo", ha indicado.

No obstante, ha abogado por un turismo "que sea de calidad y sostenible". "En ese sentido, nos preocupan los pisos turísticos y, por eso, estamos promoviendo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que haga que en las zonas más tensionadas también de pisos turísticos, estos tengan que tener un acceso independiente, con lo cual estamos ponemos una dificultad muy importante para el nuevo desarrollo de pisos turísticos", ha manifestado.

En todo caso, Aburto ha recordado que los pisos turísticos en la capital vizcaína solo pueden estar en un primer piso y en el caso del Casco Viejo solamente puede haber uno por cada comunidad de vecinos.