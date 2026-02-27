Fútbol/Liga Europa.- AMP. Betis y Celta se enfrentarán a Panathinaikos y Olympique de Lyon en octavos de Liga Europa

Archivo - El jugador del Real Betis Antony y del RC Celta Borja Iglesias. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis y el RC Celta se enfrentarán al y al , respectivamente, en los octavos de final de la Liga Europa 2025-26, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), en el que se desveló también el camino hasta el título.

El conjunto andaluz partía en el bombo de cabezas de serie después de quedar cuarto en la fase liga, mientras que el RC Celta eliminó al PAOK, con la vuelta de este jueves en el estadio de Balaídos y un 3-1 en el global, para acceder a octavos de final.

Tras la disputa de estos 'playoffs', el Betis jugará el primer cruce contra el Panathinaikos griego, entrenado por Rafa Benítez y con jugadores como Renato Sanches o Davide Calabria. El histórico conjunto de Atenas superó una dramática tanda de penaltis contra el Viktoria Plzen en los 'playoffs' para seguir con vida en la competición.

"Independientemente de quién tocara, estábamos preparados para afrontar el reto de la siguiente ronda, fuera Nottingham o ir a Atenas. Nos ha tocado Panathinaikos y afrontamos esa eliminatoria con mucha seriedad. Es un rival que está acostumbrado a las competiciones europeas, que suele ser fuerte en su liga y que no nos lo va a poner fácil", analizó el secretario técnico del Real Betis, Álvaro Ladrón, en declaraciones a Movistar+.

Para la entidad verdiblanca, el conjunto andaluz "debería" ser el favorito en el cruce. "Es cierto que la Liga griega quizá no esté al nivel de las 'top 5' de Europa, pero Panathinaikos es un equipo que está acostumbrado a jugar Champions, que está acostumbrado a jugar Europa League y que este tipo de partidos se los conoce", agregó.

Además, el Betis se cruzaría con el Braga portugués en cuartos de final, por lo que el camino a semifinales parece asequible. "Hay que ser prudentes, hay que ir partido a partido. Hay que eliminar primero al Panathinaikos y luego ya pensaremos en lo siguiente", dijo Ladrón.

Y en esas semifinales podría haber duelo español, después de que el RC Celta quedara emparejado en octavos de final con el Olympique de Lyon francés, líder de la fase de liga, y haya evitado al Aston Villa inglés. Como el Betis-Panathinaikos, el cruce entre gallegos y franceses, con el brasileño Endrick en sus filas, es inédito, por lo que no hay precedentes.

Tras este enfrentamiento complejo, si vence, al Celta le espera un cruce, a priori, más asequible, ya que su hipotético rival en cuartos de final sería el Friburgo o el Genk, mientras en la semifinal, listón actual de los gallegos en la temporada 2016-17, ya se podría ver las caras con el Betis.

El conjunto andaluz será local en el encuentro de vuelta de la eliminatoria, mientras que los celestes, que accedieron a octavos vía 'playoff', jugará la vuelta como visitante. Las fechas de los partidos de octavos de final serán 12 y 19 de marzo; cuartos, 9 y 16 de abril, y semifinales, 30 de abril y 7 de mayo.

Además, el sorteo de la Conference League emparejó al Rayo Vallecano, el único representante del fútbol español en esta competición y que evitó el 'playoff' porque terminó quinto la fase liga, con el Samsunspor turco, que venció al Shkëndija macedonio en los 'playoffs' con un global de 5-0.

El conjunto de Iñigo Pérez disputará la ida el 12 de marzo en Turquía, ante un equipo de la ciudad de más de 400.000 habitantes, mientras que la vuelta se celebrará en Vallecas una semana después, el jueves 19 de marzo. Los cuartos serán el 9 y 16 de abril; las semifinales, el 30 de abril y 7 de mayo; y la final el 27 de mayo en Leipzig.