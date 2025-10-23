Fútbol/Liga Europa.- (Crónica) El Betis firma otro empate y el Celta celebra con victoria al histórico Iago Aspas

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié ha firmado este jueves un 0-0 en su visita al KRC Genk durante la jornada 3 de la fase de liga en la Europa League, tras un partido donde los béticos han sufrido para cosechar su segundo empate del curso continental, mientras que el RC Celta ha derrotado por 2-1 al OGC Nice para celebra que Iago Aspas se haya convertido en el jugador con más partidos en la historia del equipo de Vigo.

En el Cegeka Arena, el primer cuarto de hora transcurrió sin noticias y los verdiblancos tuvieron entonces su primera ocasión con un disparo de Antony Santos que se marchó alto. El dominio se alternó y, sobrepasada la media hora, el Betis cuajó un ataque entre Rodrigo Riquelme y Giovani Lo Celso que no pudo culminar Cédric Bakambu en el interior del área rival.

Desde los últimos compases de la primera mitad, el equipo belga se fue adueñando de la posesión y la dinámica siguió tras el descanso, pues los pupilos de Manuel Pellegrini se replegaron y apenas inquietaron en tareas ofensivas. En el tramo final del partido, Hyeon-gyu Oh encontró hueco a la espalda de la zaga visitante y dio un sustazo, aunque sin consecuencias.

Habiéndose ido en carrera del marcaje de los centrales, el delantero surcoreano se plantó en el área de Álvaro Valles, pero su derechazo raso y cruzado se topó con el poste. Sin marcar en su mejor oportunidad, el Genk cerró el encuentro con el marcador del inicio y ahora luce cuatro puntos en mitad de tabla; un poco más arriba, el Betis tiene cinco puntos.

BALAÍDOS HOMENAJEA Y ASPAS CORRESPONDE

En el turno de noche, el Abanca Balaídos homenajeó desde el principio a un Aspas convertido en el futbolista con más partidos en la historia del conjunto vigués, habiendo alcanzado ya los 534. Una enorme pancarta con su foto y un tifo dieron alas al 'Príncipe de las Bateas', que inauguró el marcador al poco de cumplirse el primer minuto gracias a un golazo.

Al borde del área rival, Aspas recogió un despeje de la zaga y efectuó un potente zurdazo que se coló junto a la escuadra de la portería. Aunque el Niza empató en el 16', mediante un zurdazo cruzado de Momo Cho dentro del área celeste tras un pelotazo en largo sin aparente peligro, las dos amarillas recibidas por el capitán Jonathan Clauss fueron fundamentales.

Con un hombre menos, el equipo visitante tuvo que replegarse y aguantó su plan hasta el minuto 75, cuando Óscar Mingueza filtró un pase a Borja Iglesias en el área contraria; el 'Panda' remató de primeras con la zurda y el portero del Niza repelió el balón, pero el rebote en un compañero lo condenó porque la trayectoria del esférico acabó dentro de la meta.

Pese al asedio de los 'aiglons' en el desenlace, habiendo encadenado varios saques de esquina, el marcador ya no se movió y el Celta consumó su triunfo para situarse con seis puntos cerca del top 8 de la tabla; por contra, el Niza alargó su mala racha y sigue todavía sin puntuar.