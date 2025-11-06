Fútbol/Liga Europa.- (Crónica) El Celta exhibe pegada en Zagreb y el Betis brilla contra el Olympique de Lyon

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha ganado este jueves por 0-3 en su visita al GNK Dinamo Zagreb, exhibiendo pegada los vigueses con un doblete de Pablo Durán, mientras que el Real Betis Balompié en casa ha vencido por 2-0 y con brillantez al Olympique de Lyon, en sendos partidos correspondientes a la jornada 4 en la liguilla de la Europa League.

En el Estadio Maksimir, Durán adelantó al equipo celeste nada más cumplirse el minuto 3 domando un pase de Iago Aspas en la frontal del área y, a la media vuelta, conectando un derechazo raso que entró junto a un poste. Aspas tuvo una ocasión en el 27' con un tiro lejano que repelió el portero y sirvió como preludio del 0-2, un autogol de Sergi Domínguez.

Bryan Zaragoza se marchó de Kévin Théophile-Catherine por la banda izquierda del ataque visitante y puso un centro que Domínguez desvió sin querer hacia su portería. Y poco antes del descanso, el Celta logró el 0-3 con un contragolpe guiado por Aspas, que a su izquierda vio a Zaragoza; Durán llegó en carrera, recibió el pase y metió un derechazo a bocajarro.

En la segunda mitad del duelo, los pupilos de Claudio Giráldez apenas sufrieron e incluso merodearon el 0-4 con dos acciones de Ferran Jutglà. La ocasión de peligro más clara para los locales fue, en el 83', una falta directa que lanzó Luka Stojkovic y que Iván Villar desbarató a media altura.

El habitual guardameta suplente se mostró serio como todo el Celta, que ahora tiene nueve puntos en los puestos altos de la clasificación. Por su parte, el equipo croata encajó de este modo su primera derrota de este curso europeo y luce siete puntos en la frontera entre el 'top 8' y sus perseguidores.

LA CARTUJA DISFRUTA

En el turno de noche apareció el Betis en el Estadio de La Cartuja, y lo hizo agazapado contra un adversario que contaba por victoria sus tres partidos anteriores en esta liguilla. Sin embargo, el Olympique Lyonnais no transformó en amenaza sus acercamientos al arco de Álvaro Valles y se vio abajo en el marcador a la media hora, en cuanto se animó Ez Abde.

Justo antes del 1-0, un zurdazo suyo desde el lado izquierdo puso en aprietos al guardameta rival. Y al saque de ese córner, él mismo marcó con la espinilla un balón botado por Giovani Lo Celso y peinado por Cédric Bakambu. casi de inmediato, Antony dos Santos rozó el segundo gol bético con una jugada muy suya, pero zanjada con un derechazo demasiado cruzado.

No obstante, Antony se resarció en el minuto 35 anotando de vaselina el 2-0, tras la mala salida del portero del Olympique en un pase bombeado en largo por Marc Roca. Después del descanso, Khalis Merah pronto asustó a la afición verdiblanca con un disparo desde la frontal del área y que salió desviado, por poco, junto al palo más alejado.

Tampoco obtuvo premio el Olympique cuando transcurría el 60' y Álvaro Valles frenó un potente disparo de Mathys de Carvalho. Diez minutos más tarde probó suerte Ainsley Maitland-Niles, pero su remate se marchó por encima del larguero, como igualmente falló Ruben Kluivert otro disparo poco después. Para colmo, Kluivert estuvo cerca de cometer un penalti.

Aunque el equipo arbitral no estimó punible ese golpe de Kluivert a Pablo Fornals, el buen ambiente siguió en La Cartuja por ver a los suyos amarrar finalmente el triunfo y colocarse ahora con ocho puntos en la tabla; en cambio, el Olympique se quedó con los nueve puntos que ya lucía.