(Crónica) El Celta reacciona tarde contra el Ludogorets y el Betis digiere otra lesión de Isco

Antony Dos Santos of Real Betis in action during the UEFA Europa League, football match played between Real Betis and FC Utrecht at La Cartuja stadium on November 27, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El RC Celta de Vigo ha perdido este jueves por 3-2 en su visita al PFC Ludogorets durante la jornada 5 en la liguilla de la Europa League, yendo a remolque los vigueses desde pronto en un partido que ha roto su racha del último mes y medio, mientras que el Real Betis Balompié ha batido por 2-1 al FC Utrecht con la mala noticia de otra lesión de Isco Alarcón.

En el Huvepharma Arena de Razgrad (Bulgaria), los locales empezaron más asentados y lo demostraron abriendo el marcador en el 11'. Pedro Naressi filtró un pase para la carrera de Caio Vidal, desmarcado a la espalda de la zaga y que nada más pisar área fue trabado por Manu Fernández. No dudó el árbitro al señalar penalti y Petar Stanic lo transformó con seguridad.

La réplica del Celta llegó a la media hora con un disparo sin tino de Ilaix Moriba, quien más tarde también realizó un cabezazo peligroso. Pero mucho más clara fue una ocasión de Caio Vidal justo después; tras un despeje fallido de Yoel Lago en un pase en largo, el '11' local le robó la pelota y se plantó solo delante del portero, pero tiró fuera su derechazo.

Antes del descanso Ángel Arcos mandó alta una volea franca dentro del área rival y un flojo cabezazo de Borja Iglesias zanjó la primera mitad del encuentro. Al regreso de vestuarios, Stanic amplió la ventaja local después de un córner, ya que recibió el balón en la frontal y marcó su segundo gol gracias a un derechazo inasequible para el cancerbero.

Para colmo visitante, Manu Fernández hizo otro penalti a Caio Vidal en el 60' y Stanic lo aprovechó para su 'hat-trick'. Pese a que Pablo Durán anotó en el minuto 70 un zurdazo raso, a pase de Bryan Zaragoza, y Jones El-Abdellaoui metió un golazo de volea para el 3-2 en el tiempo añadido, el equipo vigués consumó su amarga derrota y ahora sigue con 9 puntos.

UNA VICTORIA PARA ENJUAGAR LAS MALAS NOTICIAS

En La Cartuja, el partido comenzó fatal para los locales por una doble lesión. Minuto y medio había transcurrido y, en un balón suelto, Sofyan Amrabat intentó disparar desde lejos, pero en su lugar golpeó la pierna derecha de su compañero Isco; tibia contra tibia y ambos béticos fueron sustituidos más tarde, con congoja sobre todo por el estado del capitán.

Pasado el susto, el 'Cucho' Hernández tuvo una enorme opción de marcar en el 25' tras regatear al portero, pero Mike van der Hoorn evitó el primer gol verdiblanco. No obstante, el 'Cucho' se resarció poco antes del descanso con el 1-0 gracias a un cabezazo de soslayo y haciendo bueno un centro de Antony dos Santos, que había robado la 'cartera' a un zaguero.

El inicio de la segunda mitad, el Betis logró el 2-0 porque el 'Cucho' recuperó la pelota en la zona medular, se giró sobre sí mismo y abrió juego hacia la banda izquierda, por donde Ez Abde controló, avanzó metros y se perfiló al borde del área hasta enganchar un derechazo ajustado al poste.

El equipo neerlandés no se rindió y en el minuto 55 redujo distancias en el marcador con un golazo de Miguel Rodríguez desde el centro del campo. Entonces los pupilos de Manuel Pellegrini se desconectaron y llegaron a encajar otro gol en el 59', pero un fuera de juego invalidó el certero zurdazo de Derry Murkin dentro del área bética.

En la media hora final, Antony se erigió en el referente del Betis para todo, con ocasión propio y luego con una asistencia que Pablo García no materializó delante del portero visitante. Tras sufrir algo en el tiempo de prolongación, el cuadro sevillano sonrió con el pitido definitivo del árbitro y cuajó una victoria con la que alcanzar ya los 11 puntos.