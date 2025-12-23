Liga F y 'Puma' lanzan la campaña 'Amiga Visible' para dar a conocer las referentes de las futbolistas

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Liga F, junto con 'Puma', han aprovechado estas fechas navideñas para lanzar la campaña 'Amiga Visible', donde se invita a las jugadoras a elegir públicamente a sus referentes personales y profesionales, y protagonizada por Itziar Pinillos, Lorena Navarro y Elena Julve, futbolistas del FC Badalona Women, las cuales regalan el balón oficial de la competición a aquellas mujeres que consideran pilares claves en su carrera.

Así, Itziar Pinillos escoge a sus compañeras de equipo, con las que comparte entrenamientos todos los días, mientras que Lorena Navarro opta por la jugadora Vero Boquete como su referente en el deporte. "Es una persona que ha luchado mucho por el fútbol femenino. Cuando nosotras éramos pequeñas salía Vero y era la imagen del fútbol", afirma la madrileña. Finalmente, Elena Julve elige a su abuela María como la mujer que la acompaña a todos lados y sin la que habría llegado a ser profesional.

"Tres ejemplos que simbolizan la importancia de las personas que acompañan a las deportistas, siendo un apoyo incondicional en su desarrollo personal y profesional. 'Amiga Visible' nace con el objetivo de reforzar la visibilidad del fútbol femenino y destacar el papel esencial que desarrollan las compañeras, las referentes y los familiares para impulsar el crecimiento, la confianza y la proyección de las futbolistas", expresó Liga F en nota de prensa.

Con esta iniciativa, la patronal quiere seguir "dando voz a las jugadoras para que compartan sus historias y dediquen un agradecimiento a las personas más importantes de su vida", con la colaboración de 'Puma', que "logra reforzar su fuerte compromiso con el fútbol femenino" y con la que continúa "trabajando de manera conjunta para fomentar la visibilidad de las protagonistas y avanzar hacia un futuro más igualitario".