López Miras anuncia ayudas de 75.000 euros a Real Murcia y Cartagena para esta temporada

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves que la Comunidad va a apoyar económicamente al Real Murcia y al Fútbol Club Cartagena durante la presente temporada 2025/2026 a través de sendas subvenciones directas de 75.000 euros a cada uno de los clubes, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El objetivo es colaborar en los gastos derivados de su participación en el grupo 2 de la Primera RFEF, y "contribuir" a que estos dos equipos "compitan, y a que sigan dando alegrías a cuantos les admiran y les apoyan", ha destacado el máximo responsable autonómico.

Los apoyos económicos de la Comunidad ayudarán a sufragar costes de desplazamientos, alojamientos, personal, inscripción y gastos federativos. En total, el Gobierno regional destina 150.000 euros para respaldar a los dos únicos equipos de la Región de Murcia que juegan en la tercera categoría del fútbol español.

"El Real Murcia y el Cartagena son los grandes referentes del fútbol regional, con miles de aficionados y con un impacto social y mediático que trasciende a lo deportivo e impregna a toda la sociedad", ha explicado el presidente, quien ha añadido que "son mucho más que dos clubes: son historia, son sentimientos y son orgullo de toda una Región.

En este sentido, López Miras ha puesto en valor que estas ayudas responden a que el Gobierno regional "está comprometido con el deporte de élite y también con el deporte base que nace de él". Además, ha subrayado que estas subvenciones directas ayudan a que Real Murcia y Cartagena "lleven el nombre de la Región por toda España, haciendo gala de ese papel que tan bien representan como embajadores del talento regional".

Las ayudas se enmarcan en la línea del Plan Estratégico de Subvenciones 2025, destinada a la promoción de equipos deportivos y deportistas de la Región de Murcia de máxima categoría nacional. Se trata de subvenciones excepcionales y directas, justificadas por razones de interés público, social y deportivo, ya que ambos clubes son los únicos representantes de la Región en esta categoría del fútbol español.

Así, la Comunidad ha tenido en cuenta que la participación de estos equipos favorece el desarrollo del deporte regional, genera referentes para los jóvenes deportistas y contribuye a la proyección nacional de la Región de Murcia. Asimismo, ha valorado el papel de las canteras de ambos clubes, que reúnen a cientos de menores en distintas categorías y fomentan valores como el trabajo en equipo y la vida saludable.