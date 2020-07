Fútbol.- Madrid blindará Cibeles con amplios perímetros para evitar aglomeraciones en la posible celebración de la Liga

"Pediría un ejercicio de contención y responsabilidad, porque se puede celebrar el título de Liga sin acudir a Cibeles", asegura Almeida

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid blindará el entorno de la fuente de Cibeles y el Palacio de Telecomunicaciones con amplios perímetros y controles para evitar aglomeraciones ante la posible celebración del título de La Liga que podría ganar el Real Madrid en los próximos días.

"Animamos a que la celebración no sea en Cibeles, que no se produzcan aglomeraciones, que haya celebración en los balcones. Asomemos las banderas del Madrid a los balcones, los aplausos, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles", ha manifestado el regidor matritense ante los medios de comunicación desde la calle Almendros.

Ha indicado que el Consistorio trabaja coordinadamente con el club en este protocolo con el objetivo de "evitar aglomeraciones y riesgo". "La mejor forma es asumir que como tantos otros eventos, se haga lo mismo con este título de Liga; pediría un ejercicio de contención y responsabilidad, porque se puede celebrar el título de Liga sin acudir a Cibeles", ha manifestado a continuación.

Así, la Policía Municipal trabaja en un dispositivo en el que se va a perimetrar toda la zona de la fuente de Cibeles, con un control "muy imitado y escrupuloso del aforo", pues no se quieren repetir escenas como las vividas "en Cádiz o Vitoria". "No estamos en situación de poder dar un paso atrás", ha lanzado.

El perímetro, que se está definiendo, puede alcanzar desde la Plaza de Colón hasta Alcalá, y por debajo hasta Neptuno, "un cordón amplio para que no se agolpe gente en las vallas con la intención de ver".

Del mismo modo se está estudiando cómo recibirían la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el propio regidor, a los jugadores tras la victoria. Sí ha avanzado que será una celebración "austera desde el punto de vista de aforo, sencilla, porque no es el momento de aglomeraciones".