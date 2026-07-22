Los jugadores de la Selección, en el escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el Mundial - EUROPA PRESS

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido que la capital ha demostrado "sobradamente" que está preparada para acoger grandes eventos internacionales y ha confiado en que esto le sirva de aval para albergar la final del próximo Mundial de fútbol, en 2030.

"Esta ciudad ha demostrado sobradamente que está preparada para acoger todo tipo de grandes eventos a nivel internacional, deportivos, culturales y de cualquier índole", ha afirmado Sanz en declaraciones a los medios desde los trabajos de restauración de la Fuente de Cibeles.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha destacado que Madrid cuenta con "dos estadios absolutamente icónicos", el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano, y ha expresado su deseo de que la final mundialista pueda celebrarse en la capital.

"Confiamos en que esa final pueda venir aquí y que además podamos ejercer de anfitriones con los campeones del mundo con esa segunda estrella ya en la camiseta. Creo que sería bueno que así fuera", ha manifestado.

No obstante, Sanz ha reconocido que el Ayuntamiento de Madrid desconoce por el momento el estado de las negociaciones para elegir la sede del partido. "Todavía no lo sabemos, no sabemos cómo está esa negociación. Esperamos que sea así y que se decida pronto", ha añadido.

EL CIVISMO DE MADRID

Por otra parte, la vicealcaldesa ha destacado el civismo de los más de dos millones de personas que salieron a las calles de Madrid para celebrar el título mundial de la selección española de fútbol, con una plaza de Cibeles "absolutamente abarrotada" y sin que se produjeran incidentes reseñables.

Sanz ha asegurado que la capital es "un ejemplo de ciudad" por la forma de vivir las celebraciones, "con mucha intensidad y mucha pasión" pero garantizando al mismo tiempo la convivencia.