Fútbol.- Marc Roca, sobre los casos de coronavirus en el Espanyol: "Fue un golpe duro, era una lotería que te tocara"

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del RCD Espanyol Marc Roca ha reconocido este jueves que para la plantilla y cuerpo técnico fue un "golpe duro" tener hasta diez casos positivos en coronavirus, pues era una "lotería" el poder contagiarse o no, pero ha asegurado que ya están todos bien y con ganas de volver a la competición.

"Fue un golpe duro. Era una situación alarmante porque no sabíamos del todo cómo evolucionaría todo. Estuvimos en contacto y era una lotería que le tocara a uno y no a otro. Todo quedó en un susto y me alegro de que todos estén bien, están geniales", celebró en declaraciones facilitadas por el club.

Pese a que el RCD Espanyol habló de seis casos positivos de COVID-19, el técnico blanquiazul, Abelardo Fernández, explicó días después que llegaron a ser diez casos, ocho futbolistas y dos miembros del cuerpo técnico, los que se contagiaron del virus.

Superada esa crisis, los futbolistas siguen confinados en casa y Marc Roca desvela que echa de menos el contacto con sus compañeros. "Intento encontrar la parte positiva de estar en casa. El día a día me ha cambiado mucho, estamos en una etapa nueva a la que no estábamos acostumbrados", reconoció.

"Me ha cambiado el no poder entrenar con los compañeros ni relacionarme con otra gente. Ahora no lo tenemos y se echa de menos. Lo que se me hace más duro es el día a día sin los compañeros, que los echo de menos, el poder reír y convivir juntos. Echo de menos entrenar e equipo, saltar al campo y tocar el balón, jugar y oler el césped y competir el fin de semana", se sinceró.

Apuntó que pese al confinamiento sigue a rajatabla el 'planning' de entrenamientos. "Estamos haciendo un muy buen trabajo, estamos siguiendo unas pautas de entrenamiento y tenemos vídeo-llamadas en las que nos vemos las caras, que es importante. También seguimos pautas de alimentación y de higiene", explicitó.

Y, cuando no sigue esas pautas, da rienda suelta a sus otras aficiones que nada tienen que ver con el balón. "Me centro en otras inquietudes que tengo, como el 'coaching' o la motivación personal. He leído mucho, me encanta conocer, aprender y saber, y me he centrado en estos temas", apuntó.

"No sabemos cuándo volveremos. Espero que lo más pronto posible, tenemos ganas de volver a competir pero sabemos que lo primero es la salud. Debemos ser optimistas y pensar que cada vez queda menos", concluyó el centrocampista 'perico'.