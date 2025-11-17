La marca de ropa 'Scalpers' vestirá al Espanyol durante las próximas dos temporadas

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda 'Scalpers' y el RCD Espanyol de Barcelona han firmado un acuerdo de colaboración para las próximas dos temporadas, que convierte a la empresa española en el proveedor oficial de indumentaria del club blanquiazul, según ha anunciado este lunes la entidad catalana en un comunicado.

Este acuerdo de colaboración hará que 'Scalpers' vista durante las próximas dos temporadas al primer equipo masculino, al cuerpo técnico, al staff y a la directiva del Espanyol, aportando su "estilo contemporáneo, moderno y elegante" a la imagen institucional del club blanquiazul.

Este acuerdo quiere reforzar la apuesta de la entidad catalana por colaborar con firmas que proyectan una "imagen moderna, coherente y de prestigio, integrando la moda y el deporte en un mismo relato". Además contempla diferentes acciones conjuntas de visibilidad y comunicación orientadas a acercar la marca del club a nuevos públicos.

"Para el RCD Espanyol es un orgullo contar con Scalpers como proveedor oficial de moda. Su estilo y su forma de entender la elegancia encajan plenamente con nuestra identidad como club", ha declarado el CEO de la entidad blanquiazul, Mao Ye Wu.