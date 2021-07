Marcos Paulo: "Tengo muchas ganas de trabajar con Simeone y aprender de él"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Marcos Paulo, nuevo jugador del Atlético de Madrid, se ha referido a Diego Simeone como "una figura muy importante en el mundo del fútbol" con la que tiene "muchas ganas de trabajar" y aprender, añadiendo que espera aportar "trabajo, muchas ganas, pases de gol y regate".

"Todo el mundo conoce a Simeone, como jugador y como entrenador, y tengo muchas ganas de trabajar con él. Es una figura muy importante en el mundo del fútbol y espero aprender mucho. Soy muy joven y vengo aquí para aprender mucho. Aportaré trabajo y muchas ganas, pases de gol, regate y siempre queriendo ayudar al equipo de manera que beneficie a todos", apuntó Marcos Paulo en declaraciones a los medios del Atlético.

El nuevo jugador colchonero dijo sentirse "muy feliz". "Estoy cumpliendo un sueño por poder estar en uno de los equipos más grandes del mundo. Es una sensación que no puedo explicar y ojalá pueda ayudar mucho al Atlético de Madrid", confió.

Su primer objetivo en el Atlético es "trabajar". "Ha sido difícil porque he estado un tiempo parado, pero estoy trabajando duro para llegar aquí y ayudar mucho. He visto toda la lucha del equipo, la fuerza de la plantilla y esto muy contento de formar parte de este grupo", dijo.

Además, el brasileño explicó cómo se fraguó su fichaje por el Atlético. "Estaba en el Fluminense y había varios clubes interesados en mí. Mi contrato estaba a punto de terminar. Hubo un partido contra el Athletico Paranaense y mi agente me dijo que había posibilidades de que el Atlético viniera a hablar con nosotros. El partido me salió muy bien, marqué dos goles, tuvimos la conversación y me puse muy feliz", recordó.