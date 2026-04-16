El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de un monumento en recuerdo a los caídos por la libertad de expresión este miércoles en la capital - EUROPA PRESS

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que le está con algo de "yuyu" como seguidor del Atlético de Madrid y ya está "tocando madera" de cara a la final de la Copa del Rey Mapfre de este sábado ante la Real Sociedad.

Además, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, se refirió al dispositivo de seguridad que "está preparando la vicealcaldesa, Inma Sanz". "Estamos acostumbrados a gestionar este tipo de celebraciones en la ciudad de Madrid y, por tanto, habrá dispositivo de Policía Municipal y de Samur, tanto el sábado en el Metropolitano y en la Fuente de Neptuno", advirtió.

El dispositivo de seguridad contará con entre 150 y 200 policías municipales y también con tres unidades de Samur el sábado y siete el domingo si hubiese celebración por el título copero. "Estamos preparados para que esa eventualidad se pueda producir", ha asegurado.