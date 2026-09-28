Más Madrid y PSOE pedirán blindar la permanencia del Rayo en su "sede histórica" de Vallecas

Archivo - Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio de Val - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE llevarán conjuntamente este martes al Pleno de Cibeles una proposición para buscar el apoyo de PP y Vox para que el Ayuntamiento de Madrid manifieste su compromiso con la permanencia del Rayo Vallecano en su "sede histórica" de Vallecas, además de blindar el uso deportivo del estadio frente a otros como conciertos.

La iniciativa, consultada por Europa Press, propone además constituir una mesa de diálogo para abordar el futuro del estadio "desde una mirada integral y como proyecto de Ciudad y región".

En concreto, en esta mesa estarían representados la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, el Rayo Vallecano, la Federación de Peñas, Plataforma ADRV, asociaciones vecinales, comerciantes del entorno y los grupos parlamentarios y municipales.

SIN CONCIERTOS, FESTIVALES NI OCIO NOCTURNO

Los dos grupos de la oposición quieren además que cualquier rehabilitación o remodelación futura por parte de la Comunidad de Madrid --que ostenta la titularidad del recinto-- mantenga como uso "cualificado exclusivo" del estadio el deportivo y que no se admitan usos alternativos ajenos a esta finalidad.

Los usos complementarios, según recoge la proposición, deberían limitarse a los relacionados con el funcionamiento de las instalaciones y el servicio a deportistas, clubes, federaciones, asociaciones, espectadores y personal deportivo.

Así, la iniciativa considera incompatibles los usos recreativos, los espectáculos, festivales, ocio nocturno o cualquier actividad cuya finalidad principal no sea deportiva.

También reclama al Gobierno regional que consigne el presupuesto necesario para las inversiones de conservación, mejora y explotación del Estadio de Vallecas y que garantice que el recinto siga siendo utilizado deportivamente por el Rayo Vallecano.

En este punto, Más Madrid y PSOE piden expresamente rechazar "la entrada de inversores privados o la participación de socios privados" tanto en la titularidad como en la gestión o el control del estadio.

"PATRIMONIO DEPORTIVO, SOCIAL E IDENTITARIO"

En la exposición de motivos, ambos grupos definen el Estadio de Vallecas como algo "mucho más que un campo de fútbol" y lo consideran "patrimonio deportivo, social e identitario" del distrito.

La proposición recuerda la crisis atravesada durante este verano por el recinto después de que una auditoría detectara graves deficiencias en ámbitos como la seguridad, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y la salubridad. Esta situación llevó al Rayo a disputar fuera de Vallecas sus primeros encuentros como local de la temporada.

El pasado 14 de septiembre se levantaron finalmente las medidas cautelares que impedían al equipo utilizar el estadio y se espera que el Rayo vuelva a disputar en octubre su primer encuentro como local esta temporada, aunque, tal y como ha venido insistiendo el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, el procedimiento para extinguir la concesión al conjunto franjirrojo continúa abierto.

Recientemente, el consejero desgranó la pasada semana en un encuentro con periodistas que el Ejecutivo autonómico continúa con el proyecto de reforma del Estadio de Vallecas y ha insistido en que "no hay posibilidad" de que el Rayo salga de su estadio "salvo que el club se lo lleve".

"La Comunidad va a garantizar que el Rayo Vallecano pueda jugar siempre en su estadio, porque ese ha sido nuestro objetivo desde el primer momento", expresó entonces.