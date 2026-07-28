Más Madrid reclama "transparencia, responsabilidades y un estadio público digno y seguro" para el Rayo

Archivo - Oscar Trejo of Rayo Vallecano is thrown in to the air by teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Villarreal CF at Estadio de Vallecas on May 17, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado este martes "transparencia, responsabilidades y un estadio público digno y seguro" para el Rayo Vallecano y su afición.

Lo ha exigido en declaraciones a los medios de comunicación la diputada autonómica Alicia Torija después de conocerse que la Comunidad ha dictado una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, que incluye como medida cautelar la suspensión inmediata de la concesión, tras detectar una auditoria iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

El Ejecutivo autonómico, titular del recinto, asumirá desde este miércoles las actuaciones urgentes necesarias para garantizar la seguridad de las personas y conseguir que el conjunto franjirrojo pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas "en el menor tiempo posible".

Torija ha recordado la oposición de Más Madrid a lo largo de los últimos dos años al "abandono" del estadio diciendo "alto y claro" al presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, "vete ya". "Hoy la Comunidad de Madrid reconoce por fin que teníamos razón. El concesionario no estaba cumpliendo con sus obligaciones", ha remarcado.

El consejero ha explicado que la auditoría se encargó con motivo del proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas y ha asegurado que sus conclusiones han sido "bastante demoledoras" en relación con el mantenimiento del recinto, el cumplimiento de la normativa y la situación de las licencias.

Según el informe, existe una situación de "obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" que compromete la seguridad y la operatividad del estadio. El documento recoge deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y el alumbrado de emergencia, además de problemas higiénico-sanitarios y de salubridad.