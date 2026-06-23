Fútbol.- MEM inicia la venta de activos hoteleros para impulsar un proyecto de hasta 600 millones para el Málaga CF

Mesa presidida por Jamal Satli Iglesias, presidente de MEM - MANAGEMENT EMPRESARIAL MÁLAGA

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Management Empresarial Málaga (MEM), presidida por Jamal Satli Iglesias, ha dado luz verde al proceso de desinversión de activos hoteleros con el objetivo de obtener liquidez e impulsar su proyecto estratégico para el Málaga CF, que contempla una inversión potencial de hasta 600 millones de euros.

Con el fin de dotar a la operación de la máxima credibilidad, ésta se formalizará elevando a público el contrato de la misma en la que se contempla destinar los fondos obtenidos de la venta de activos al desarrollo del proyecto vinculado al Málaga Club de Fútbol.

Según ha informado la compañía, la operación ya está en marcha y respaldada por KPMG, que se apoyará en la venta de una cartera de activos hoteleros en explotación ubicados en distintos destinos turísticos de España. MEM formalizará además un compromiso notarial para destinar los fondos obtenidos al desarrollo del proyecto vinculado al club.

La compañía propone un modelo de club basado en patrimonio propio, con previsión de ingresos recurrentes de entre 50 y 70 millones anuales. La propuesta se articula sobre tres ejes: la generación de ingresos recurrentes mediante activos propios, la independencia económica y competitiva de la entidad y el refuerzo de su dimensión social.

Entre las iniciativas previstas figuran la transformación del estadio La Rosaleda en un espacio multifuncional y la construcción de una residencia asociada a la Academia.

MEM sostiene que el plan está definido y preparado para su ejecución, a la espera de que las condiciones judiciales y societarias permitan avanzar en su desarrollo.