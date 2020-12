Mendilibar: "La ausencia de Messi igual hace jugar más en equipo al Barça"

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha recordado que todos los equipo tiene "problemas con las ausencias" y que el Barcelona cuenta con "una de las mejores plantillas" de LaLiga, por lo que puede amortiguar la baja este martes de Leo Messi e incluso les puede hacer "jugar más en equipo".

"Todos tenemos problemas con las ausencias y el Barça tiene una de las mejores plantillas de la competición. Se tiene que notar la ausencia de Messi porque es el mejor jugador del mundo, pero el que vaya a sustituirle va a ser otro jugador de gran calidad. Como equipo, al no jugar Messi igual juegan con un poco más de libertad cada uno de ellos. Igual eso les hace jugar más en equipo", valoró Mendilibar ante la prensa.

En este sentido, recordó que "todo los equipos están sufriendo bajas". "Si no es por COVID, es por lesiones. Casi todos los equipos tenemos cuatro o cinco jugadores lesionados o que no pueden jugar. Sabíamos que podía haber más lesiones y es general en todas las ligas, no solo en la española. Es una pena, pero las circunstancias obligan a jugar cada poco tiempo y descansar menos, y eso quiere decir que la gente se lesiona más", analizó.

Respecto al nivel del Barça, el vasco avisó de que se trata de un partido de "mayor exigencia" que ante el Real Madrid porque "el equipo de casa trata de dominar más, de tener el balón y de jugar con velocidad". "Vamos a tener la exigencia de estar muy atentos y correr mucho", advirtió, antes de visitar a un rival que está conviviendo con "bastantes dudas".

"Han ido ganando partidos y les han empatado, e incluso han perdido, pero en el último partido ante el Valladolid han cambiado a jugar con tres centrales y ahí se han sentido más seguros. Creo que van a seguir jugando de la misma manera que en Valladolid. Ahora mismo están a gusto y contentos", recalcó.

Pese a la dificultad del duelo, Mendilibar indicó que el Eibar no cambia "por la forma de jugar del rival". "Sí tenemos en cuento cómo pueden salir jugando, pero no por eso tenemos que cambiar demasiado, sino hacer hincapié en qué pueden hacer ellos para estar atentos nosotros y salir a defender bien", acabó.