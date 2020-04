Fútbol.- Míchel se despide de Antic: "Eras un padre que el fútbol me puso en la vida"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

José Miguel González, 'Míchel', y Luis Milla se despidieron del técnico serbio Radomir Antic, fallecido este lunes a los 71 años y con el que coincidieron durante su etapa de entrenador del Real Madrid.

"Por si no estaba triste, hoy estoy devastado. Grande en todos los sentidos de su vida y jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Se que lo sabías pero no está de más que te lo lleves para siempre. Eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Mis abrazos de amor a mi otra familia y en especial a nuestra Vera", señaló Míchel en su perfil oficial de 'Twitter'.

Por su parte, Milla también expresó su pésame a través de las redes sociales. "Día muy triste para el fútbol. Se va una gran persona de la que tuve placer de disfrutar como entrenador. Toda mi fuerza y apoyo para su familia. Descansa en paz, Radomir", indicó.