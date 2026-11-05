Milagros Tolón asegura que el CSD trabaja para evitar "accidentes" como el de Jesús de Miguel

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la declaraci - Fernando Sánchez - Europa Press

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha indicado este jueves que el Consejo Superior de Deportes trabaja para evitar que se produzcan "accidentes" como el ocurrido el pasado lunes en el Heliodoro Rodríguez López, tras el que falleció el jugador de origen toledano Jesús de Miguel, que no pudo recuperarse de las secuelas que le produjo un fuerte golpe con el portero del FC Andorra Jesús Owono.

"Desde el Consejo Superior de Deportes estamos valorando cualquier cuestión que nos ayude de alguna forma a evitar que se produzcan esos accidentes tan desagradables y tan negativos para el deporte de nuestro país", ha indicado Tolón desde Toledo, donde ha sido preguntada sobre si después de lo ocurrido el pasado lunes se van a revisar los protocolos ante situaciones como la vivida en Tenerife.

la ministra recalcó que el miércoles habló con Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, el cual le dijo que "fue en cuestión de minutos, de segundos, cuando los servicios sanitarios actuaron allí en el campo".

Tolón, que asistió al funeral por el delantero que se celebró a las 15.00 horas en la localidad toledana de Navahermosa, confesó que el dirigente del club tinferfeño le dijo que "la plantilla está muy afectada". "No solamente la plantilla de los futbolistas, sino también de los familiares que estaban allí acompañando a la pareja de Jesús y tienen que tener todo el apoyo del Gobierno de España", ha apuntado.