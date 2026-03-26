Fútbol.- Un millar de efectivos velarán este viernes por la seguridad en el amistoso Marruecos-Ecuador del Metropolitano

Archivo - Fachada del Estadio Riyadh Air Metropolitano - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido internacional amistoso que se disputará mañana viernes en el Estadio Riyadh Air Metropolitano entre las selecciones masculinas absolutas de Ecuador y Marruecos estará integrado por cerca de 1.000 efectivos, ha informado la Delegación en un comunicado.

El operativo estará formado en esta ocasión por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, servicios de protección y emergencias, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

Se recuerda a todos los asistentes que no está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, pirotecnia, botellas de vidrio o alcohol. Asimismo, los agentes no permitirán la entrada a aquellas personas presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda acudir con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos.