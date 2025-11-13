La ministra Sira Rego asistirá al partido Euskadi-Palestina que se jugará el sábado en Bilbao

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro palestino de Juventud y Deportes, Jibril Rajoub - MINISTERIO JUVENTUD

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asistirá el próximo sábado al partido amistoso de fútbol entre las selecciones masculinas de Euskadi y Palestina, aceptando la invitación tanto del Estado Palestino como de la Federación Vasca de Fútbol (FVF) de cara a "un hito histórico en el mundo del deporte y que simboliza la solidaridad con el pueblo palestino".

Según ha informado su ministerio, Rego ha confirmado este jueves su presencia en el Estadio de San Mamés al ministro palestino de Juventud y Deportes, Jibril Rajoub, con quien se ha reunido para desarrollar políticas de juventud conjuntas.

Esa reunión también ha pretendido favorecer el contacto entre la juventud española y la juventud palestina, en el marco del memorando de entendimiento (MOU) firmado en noviembre del pasado año durante la primera reunión intergubernamental entre ambos Estados.