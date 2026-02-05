Morningstar DBRS confirma el rating 'BBB' del FC Barcelona con tendencia positiva

Archivo - Joan Laporta - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Morningstar DBRS ha confirmado la calificación de emisor del FC Barcelona y de sus bonos sénior garantizados en 'BBB', manteniendo además la tendencia en "positiva", según ha informado en un comunicado este jueves.

La agencia justifica esta decisión en el "sólido desempeño financiero del club durante los últimos tres años", impulsado por una base de ingresos más resiliente y una eficiente gestión de costes, en sus palabras.

Asimismo, destaca la "fuerte expansión comercial" del club, respaldada por el rendimiento de 'Barça Licensing & Merchandising' (BLM) y su impacto positivo en la diversificación geográfica.

RETRASO EN LA VUELTA AL ESTADIO

Morningstar DBRS señala que el regreso al Spotify Camp Nou, con una capacidad inicial de 62.000 asientos, se ha pospuesto hasta marzo de 2026 (frente a la previsión anterior de agosto de 2025).

Aunque este retraso reducirá los ingresos esperados para el ejercicio fiscal 2026, la agencia considera que el impacto se verá compensado por una monetización del estadio "superior a la esperada" debido al 'hospitality', abonos y entrada general.

Bajo el nuevo calendario, la agencia sitúa el regreso a la plena capacidad del estadio (105.000 espectadores) en el ejercicio 2027, siendo la temporada 2027/2028 la primera completa en el recinto remodelado.

A pesar de este diferimiento y de los riesgos inherentes a la construcción, DBRS mantiene la tendencia positiva al considerar que el club conserva "flexibilidad suficiente" para gestionar los retos sin comprometer su solvencia.

PREVISIÓN DE INGRESOS

En cuanto a las proyecciones financieras, la firma prevé que los ingresos del FC Barcelona alcancen los 1.000 millones de euros en la temporada 2025/2026, gracias a la venta de entradas y los ingresos comerciales.

Para el ejercicio 2027/2028, con el estadio a pleno rendimiento, estima que la cifra de negocio escale hasta los 1.200 millones de euros.

Por otro lado, la agencia proyecta que el ratio de costes de la plantilla se mantendrá controlado en una media del 51% hasta 2029, siguiendo las directrices de sostenibilidad financiera de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El resultado bruto de explotación (Ebitda), excluyendo traspasos, se situaría cerca de los 100 millones de euros en 2027 y alcanzaría los 150 millones a medio plazo.

REDUCCIÓN DEL APALANCAMIENTO

Finalmente, el análisis prevé una mejora del apalancamiento financiero del club, impulsada por el aumento del Ebitday la amortización de la deuda no relacionada con los estadios.

En concreto, se proyecta que la relación deuda/Ebitda promedie alrededor de una media de 5,0 veces en las próximas dos temporadas, para iniciar después un descenso constante gracias al crecimiento de los beneficios y a la amortización programada de los bonos.