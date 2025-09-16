Movistar y LaLiga inician en la Gran Vía de Madrid la cuarta temporada del Estadio Movistar LaLiga

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'roadshow' Estadio Movistar LaLiga, que ofrece diferentes tipos de actividades para los aficionados, estará disponible en el Espacio Movistar de la Gran Vía de Madrid hasta final de mes, en una iniciativa que ha recibido más de 250.000 personas en las tres temporadas anteriores, según informó la marca.

Este 'roadshow' "único que fusiona fútbol y tecnología" estará disponible desde este martes hasta el 30 de septiembre, con diferentes actividades como un cubo sensorial para vivir la emoción de LaLiga, juegos interactivos como el Derbi Cara a Cara, retos de realidad virtual, cromos personalizados con IA de la mano de Panini, un 'photocall' con premios ocultos, y hasta cafés decorados con la cara de jugadores o los escudos de los equipos.

Además, por el Espacio Movistar se pasarán durante estas dos semanas algunos futbolistas y los aficionados podrán probar el nuevo videojuego FC 26, de EA Sports y disfrutarán de un concierto temático antes del derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid el 27 de septiembre.

La iniciativa tuvo 40.000 asistentes la temporada pasada y un total de 250.000 en las tres campañas que se ha realizado. "Gracias a la alianza entre LaLiga y Movistar, surge este proyecto para ofrecer a los fans experiencias únicas más allá de los estadios, donde pueden conocer a sus ídolos, participar en sorteos de entradas para partidos, camisetas oficiales y llevarse regalos relacionados con el deporte rey", remarcó Movistar.

Después de Madrid, Movistar y LaLiga pasarán por más de una decena de ciudades españolas con esta experiencia futbolera. El 'roadshow' continuará su gira nacional en Córdoba, el 8 de octubre, y recorrerá Málaga, Gijón, A Coruña, Castellón, Albacete, León, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Elche, Palma de Mallorca, Valencia y Barcelona.