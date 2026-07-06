Muere Carmelo Cedrún, el mítico portero del Athletic Club que logró una Liga y tres Copas

Carmelo Cedrún - ATHLETIC CLUB DE BILBAO

BILBAO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exguardameta Carmelo Cedrún, una de las grandes leyendas de la historia del Athletic Club, equipo con el que ganó una Liga y tres Copas, ha fallecido a los 95 años, según informó este lunes la entidad rojiblanca.

El mítico portero de Amorebieta-Etxano y socio de honor del Athletic Club protagonizó una de las épocas más gloriosas del Athletic durante las 14 temporadas que defendió la portería zurigorri. En su palmarés figuran cinco títulos: una Liga (1955/56), tres Copas (1954/55, 1955/56 y 1957/58) y una Copa Eva Duarte (1950), precursora de la Supercopa.

Uno de estos títulos, la Copa de 1958, bautizó a uno de los equipos más legendarios del Athletic, el de los 'Once Aldeanos', aquel equipo campeón que venció Real Madrid campeón de Europa en su propio estadio.

Con 404 partidos a sus espaldas, Carmelo Cedrún debutó el 15 de abril de 1951 en San Mamés frente al Sevilla FC y a partir de ahí marcó una época en la portería del Athletic. Además, cedió el testigo a otro de los grandes mitos del Club, Jose Angel Iribar, quien lo sustituyó en La Rosaleda en un partido contra el CD Málaga en 1962.

Carmelo Cedrún ostentó hasta 2019 el récord de partidos consecutivos jugados con el Athletic en Liga, 132, logrados entre los años 1952 y 1957. Una marca que solamente consiguió superar Iñaki Williams y que se conmemoró mediante un emotivo homenaje por parte de la afición a Cedrún en San Mamés, antes del partido que enfrentó a los 'leones' con el Granada CF en 2019.

Cedrún también fue parte de la expedición de la selección española que viajó al Mundial de Chile, en 1962. Fue titular en los dos primeros encuentros de aquel campeonato del mundo. Debutó en marzo de 1954 frente a Turquía y disputó 12 partidos más. Padre del portero del Athletic Andoni Cedrún, será recordado como "una de las grandes leyendas de la historia rojiblanca", aseguraron desde el club.