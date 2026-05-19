Obras en el Estadio Benito Villamarín - EUROPA PRESS

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El director general del Real Betis Balompié, Federico Martínez Feria, ha expresado este martes que las obras de rehabilitación del nuevo Estadio Benito Villamarín avanzan a buen ritmo y con vistas a poder comenzar la nueva temporada 2028-29 ya en el nuevo recinto, localizado en el barrio de Heliópolis de Sevilla.

"La Cartuja es un estadio que incluso nos está dando satisfacciones y sería un perfecto hogar, podríamos continuar haciendo compatibles los trabajos que tuviésemos que hacer para el Mundial, pero en ningún momento consideramos esa posibilidad, nuestro horizonte es regresar 2028-29", ha expresado en una atención a medios durante una visita al estadio.

En este sentido, Martínez Feria ha detallado que "la idea, y en principio deben cumplirse los plazos, es finalizar esta fase a finales de verano o principios de otoño para dar continuidad a la fase de excavación".

Sobre el hotel que está previsto en el edificio anexo al propio estadio, el titular ha indicado que "será el principal inquilino, ocupará un 80% de la superficie del edificio anexo, aunque también estará complementado con otro uso".

De hecho, ha expresado que actualmente se está llevando a cabo la construcción de los muros del perímetro que albergará el parking, de unos 26 metros de profundidad. Posteriormente, se llevará a cabo la fase de excavación del resto de la parcela, la cimentación y, finalmente, la construcción de la estructura.

"Nuestro objetivo es tener disponibilidad del estadio para iniciar la temporada 2028-29. Ahora mismo estamos trabajando junto con Acciona --responsable de los primeros trabajos de excavación y la ejecución del sistema de contención de tierras-- en definir el proyecto final. Esto nos permitirá obtener un cronograma de tiempos para cumplir con estos plazos", ha añadido.

Sobre el diseño del propio estadio, Martínez Feria ha incidido en que la cubierta, la "piel que envolverá al estadio", cerrará este espacio y "dará una sensación de proximidad, de vivir el fútbol más de cerca".

En referencia a la capacidad de espectadores prevista, unos 60.000, ha expresado que "debido a la ubicación del estadio" y los "problemas" de movilidad que presenta, esto es cabe recordar en Heliópolis, "60.000 es un aforo que consideramos adecuado, porque lo estamos cerrando en ese contexto".

Preguntado por un balance de este primer año en el Estadio de La Cartuja, ha subrayado que su elección ha sido "un acierto". "Nos sentimos confortables, más allá de los problemas de accesibilidad. Nos permite probar algunas de las actividades que llevaremos a cabo en el nuevo estadio, así que estamos satisfechos", ha aseverado Martínez Feria.

Por último, ha reiterado que la intención del conjunto es que el proyecto se financie con un modelo 'Project Finance'. "Básicamente, se trata de invertir y pagar lo que es la construcción con una parte de los recursos adicionales que vamos a conseguir con la financiación del estadio. Estamos en la fase de selección de financiadores", ha explicado.

"El mercado está voraz, hay bastante liquidez, estamos trabajando en la selección", ha apostillado Martínez Feria, quien luego ha sostenido que espera que el mismo "se financie en un horizonte de 25 o 30 años, y la carencia de construcción".