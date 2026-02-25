Olga Carmona, reconocida con una Medalla de Andalucía: "Es sentir que mi tierra me abraza"

Archivo - Olga Carmona of Spain celebrates the victory with the trophy during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Riyadh Air Metropolitano stadium on December 02, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La futbolista sevillana Olga Carmona, campeona del mundo y dos veces de la Liga de Naciones con la selección española, ha sido reconocida este miércoles con una de las Medallas de Andalucía, en concreto en la categoría de Deporte, por parte de la Junta de Andalucía, una distinción que ha recibido con "honor y cariño".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, han dado a conocer la relación completa de galardonados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El ejecutivo andaluz ha destacado su figura como un "ejemplo de constancia y superación que impulsa los valores del deporte" tras cosechar éxitos como la Copa del Mundo en 2023 y los títulos de la Liga de Naciones en 2024 y 2025.

Olga Carmona ha calificado la medalla como "uno de los mayores honores" de su vida y ha mostrado su orgullo por Andalucía a la que se ha referido como "raíz, casa" y el "lugar" donde aprendió "a soñar" y "donde todo empezó", en un declaración remitida a los medios y recogida por Europa Press.

"Llevar el nombre de mi Andalucía por el mundo ha sido siempre un orgullo, y sentir ahora su cariño de esta manera es algo que no olvidaré nunca, ya que para mí recibir esta medalla no es solo un premio, es sentir que mi tierra me abraza", ha destacado la futbolista del PSG francés, autora del gol en la final ante Inglaterra que dio el histórico título mundial a la 'Roja'.