De Paco asegura que el Rayo se compromete a abrir este martes el Estadio de Vallecas a la Comunidad de Madrid

Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio de Vallecas al p - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha asegurado que el Rayo Vallecano se ha comprometido a abrir este martes el Estadio de Vallecas para permitir la entrada de los técnicos y comprobar las deficiencias recogidas en la auditoría, después de varios intentos fallidos para acceder al recinto.

Así lo ha trasladado De Paco en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con el presidente del club, Raúl Martín Presa, otros representantes del conjunto franjirrojo y dos de los capitanes de la primera plantilla, Isi Palazón e Iván Balliu. Según la versión ofrecida por el consejero, el Rayo también se ha comprometido a aportar la documentación reclamada por la Comunidad y a mantener una "colaboración constante" durante todo el proceso.

Presa, por su parte, ha optado por no atender a los medios de comunicación congregados ante la sede de la Consejería. "El club ha dicho que se compromete a cumplir sus obligaciones, que va a aportar toda la documentación necesaria", ha dicho De Paco, que ha remarcado que permitir la entrada en el estadio era una condición "indispensable" para que la reunión pudiera llegar "a buen fin".

Así, el consejero ha avanzado que este martes volverá a desplazarse personal con la intención de entrar e inspeccionar aquellos elementos vinculados con los problemas de seguridad recogidos en la auditoría.

"No se trata de que mañana se abran las puertas del estadio, se trata de que las puertas del estadio estén abiertas a su legítimo titular, que es la Comunidad de Madrid", ha recalcado De Paco, que ha reclamado al Rayo que "abandone su atrincheramiento" y comience una colaboración estable con la Administración.

LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN SIGUE SU CURSO

El acercamiento entre ambas partes no supone la paralización del procedimiento administrativo abierto para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas, según ha precisado De Paco.

El consejero ha diferenciado tres vías que continuarán avanzando de forma paralela: una de "confianza mutua y coordinación", otra relativa a los requerimientos técnicos y una tercera jurídico-administrativa. "Ninguna de ellas se interrumpe", ha advertido.

En el apartado técnico, De Paco ha señalado que corresponde ahora al Rayo aportar la documentación con la que pueda acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y, en su caso, contradecir algunas de las conclusiones de la auditoría.

El responsable autonómico ha vuelto a reprochar al club no haber remitido hasta ahora esa documentación pese a los requerimientos realizados por la Comunidad.

A juicio del consejero, el club ha seguido hasta ahora un "modus operandi" de carácter "dilatorio", dejando pasar los plazos sin solucionar las deficiencias señaladas. De Paco ha confiado en que el encuentro de este lunes permita superar esa situación y comenzar a trabajar de forma "coordinada".

"Ha llegado el momento de solucionar", ha remarcado, antes de insistir en que, con la información disponible actualmente, los problemas responden a la falta de mantenimiento y al incumplimiento de obligaciones documentales que la Comunidad atribuye al Rayo.

"MUY DIFÍCIL" JUGAR EL PRIMER PARTIDO EN VALLECAS

Pese al compromiso de apertura, el consejero ha reconocido que ve "muy difícil" que el Rayo pueda disputar su primer encuentro de Liga como local en el Estadio de Vallecas.

"Lo normal es que el primer partido no se pueda jugar en el Estadio de Vallecas si se confirma alguno de los parámetros de la auditoría. No digo todos, digo alguno de ellos", ha señalado.

No obstante, ha afirmado que tanto la Comunidad como el club seguirán trabajando que el equipo tenga que permanecer fuera del recinto el menor tiempo posible.

Ante la posibilidad de necesitar un estadio alternativo, De Paco ha pedido al Rayo que haga "todo lo posible" para permanecer en la Comunidad de Madrid y ha insistido en que vuelva a explorar la opción de disputar sus encuentros en Leganés.

El Gobierno regional, ha avanzado, estaría incluso dispuesto a estudiar apoyo económico. "Hemos insistido en que vuelvan a intentar la opción de Leganés y hemos ofrecido nuestro apoyo económico, incluso si fuera necesario", ha indicado.

La posibilidad de jugar en Butarque ya había sido apuntada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras conocerse la suspensión cautelar de la concesión, al señalar que el Rayo podría disputar allí su encuentro como local contra el Alavés si Vallecas no estuviera disponible.

LOS CAPITANES, EN LA REUNIÓN

Isi Palazón e Iván Balliu han participado igualmente en el encuentro, una presencia que De Paco ha agradecido porque, según ha defendido, ha permitido a los jugadores conocer directamente las explicaciones de la Comunidad sobre lo sucedido.

El consejero ha considerado que hasta ahora los futbolistas contaban con la perspectiva del club y ha asegurado que les ha ofrecido un canal directo de comunicación con él para resolver cualquier duda sobre la evolución del conflicto.

"Los jugadores tenían una visión, lógicamente solamente de una parte, la de la empresa, la del club, y ahora tienen la visión amplia que dan las explicaciones de la Comunidad de Madrid", ha señalado De Paco.

El consejero ha afirmado que la reunión se ha desarrollado en un clima "cordial de diálogo", en el que los asistentes han podido exponer sus posiciones, y ha agradecido especialmente la presencia de los dos capitanes.

Preguntado por la incertidumbre que atraviesa la afición en plena campaña de abonados, De Paco ha acusado al club de una "falta de respeto" y de "responsabilidad" tanto hacia la institución como hacia sus seguidores y jugadores.

El consejero ha defendido que el Rayo tiene, además de sus obligaciones jurídicas, una responsabilidad "moral" y "ética" con sus aficionados y ha confiado en que la dirección adopte las medidas necesarias para corregir la situación.

UNA SEMANA DE ENFRENTAMIENTO POR EL ESTADIO

El encuentro de este lunes llega después de que la Comunidad de Madrid dictase una orden de extinción de la concesión del recinto al club, acompañada de su suspensión cautelar inmediata, después de que una auditoría detectara "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El informe advertía de una situación de "obsolescencia generalizada" y de un "severo incumplimiento normativo", con carencias en protección contra incendios, instalaciones eléctricas, alumbrado de emergencia y condiciones higiénico-sanitarias.

La suspensión cautelar fue adoptada precisamente para que la Comunidad, propietaria del estadio, pudiera acceder de forma inmediata a las instalaciones y realizar las comprobaciones y actuaciones urgentes mientras continúa tramitándose el expediente de extinción.

Un día después, personal técnico enviado por la Comunidad se presentó en el estadio para comenzar los trabajos, pero no pudo acceder. El Gobierno regional denunció entonces al Rayo ante la Policía Nacional.

Los intentos continuaron al día siguiente sin éxito. La Administración regresó posteriormente al recinto acompañada de una notaria para dejar constancia de que no podía acceder ni se le facilitaban las llaves u otros medios de entrada.

Tras estos episodios, De Paco convocó a Presa a la reunión celebrada este lunes con el objetivo de abordar los impedimentos encontrados por la Comunidad.