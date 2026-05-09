El Papa recibe al Inter de Milán y pide a los futbolistas que sean modelos para los jóvenes

08 May 2026, Italy, Naples: Pope Leo XIV waves from the popemobile during his pastoral visit to Piazza del Plebiscito in Naples. Photo: Fabio Sasso / Agf/AGF via ZUMA Press/dpa - Fabio Sasso / Agf/AGF via ZUMA P / DPA

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha instado a los futbolistas del Inter de Milán a que sean modelos para los jóvenes y a que se conviertan en portadores de "un mensaje útil, especialmente para el crecimiento de los jóvenes".

Así lo ha expresado el Pontífice al recibir en audiencia este sábado en la Sala del Consistorio del Vaticano a los jugadores del Inter de Milán, campeones de la liga italiana 2025-2026 tras conquistar su vigésimo primer título el pasado domingo con una victoria sobre el Parma en el estadio San Siro. Entre los presentes se encontraban el máximo goleador de la Serie A, Lautaro Martínez, el delantero Marcus Thuram y el entrenador Cristian Chivu, quien logra el título en su primera temporada al frente del equipo.

Sin embargo, el Papa ha invitado a los futbolistas a no quedarse en la celebración, sino a "reflexionar sobre la experiencia vivida" ya que muchos jóvenes los ven en estos días como sus "héroes" y modelos a imitar, lo que, según el Pontífice, les confiere "una responsabilidad que va más allá del rendimiento y que los convierte, como deportistas, en testigos de valores".

Asimismo, el Pontífice ha afirmado que "le complace" ser partícipe de "un momento de gran alegría" como el que atraviesa el equipo y ha reconocido que el título ha sido fruto de "mucho trabajo duro, trabajo en equipo, disciplina y perseverancia, que han mantenido tanto en los momentos emocionantes y como incluso en los difíciles, sin desanimarse ni rendirse".

"Hagan que muchos puedan reconocer en ustedes y en su comportamiento una autenticidad y rectitud a toda prueba", ha dicho León XIV a los jugadores antes de despedirse del equipo, recordando las palabras que Juan Pablo II dirigió al Inter en 1991.

León XIV ha renovado de esta manera una tradición por la que el Papa suele recibir a los campeones de la liga italiana, como ocurrió el año pasado con el Nápoles de Antonio Conte, y ha concluido el acto bendiciendo a los presentes y deseándoles "todo lo mejor".