Fútbol.- Pasa a disposición judicial el entrenador del Romo FC detenido por delitos contra la libertad sexual de menores

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 30 años detenido este pasado jueves en Getxo (Bizkaia), uno de los entrenadores del Romo Fútbol Club que está acusado de un delito contra la libertad sexual de menores tras haberse interpuesto cuatro denuncias, ha pasado a disposición judicial sobre la una de esta tarde, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Durante la tarde de este pasado miércoles, cuatro denuncias fueron interpuestas ante la Ertzaintza informando de la comisión de presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de edad. Inmediatamente, se procedió a la apertura de la correspondiente investigación para tratar de identificar al presunto autor de los hechos denunciados.

En la mañana de este pasado jueves, los agentes encargados de la investigación procedieron a la detención de un hombre, de 30 años, que carece de antecedentes previos con la Ertzaintza.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial sobre la una de esta tarde, tras finalizar las diligencias correspondientes, y la investigación continúa abierta para determinar si pudiera haber más víctimas.