Pedro Munitis vuelve al Racing como director de Metodología de Entrenamiento de la Cantera

Munitis vuelve al Racing como director de Metodología de entrenamiento de la cantera - RRC

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club anunció este martes que ha fichado a su exfutbolista y excapitán Pedro Munitis (Santander, 1975) como máximo responsable del área de Metodología de Entrenamiento de toda la cantera verdiblanca.

En un comunicado, el club ha anunciado el fichaje "a lo grande" del que fuera uno de sus jugadores más reconocidos en los 90 y principios de este siglo, natural del Barrio Pesquero, que se incorpora a la estructura liderada por Gonzalo Colsa, coordinador de cantera del conjunto cántabro y excompañero suyo en el Racing durante distintas etapas.

Así, Munitis ya está planificando el trabajo diario que comenzará a desarrollar en las Instalaciones Nando Yosu a partir de la próxima pretemporada. A su llegada, trabajará "mano a mano" con Santi Cobo, que continuará en el club, y el resto de su equipo del área condicional. Todos ellos serán los encargados de "dar coherencia" al proceso formativo de los jugadores de todos y cada uno de los equipos de la cantera.

MÁS PARTIDOS EN PRIMERA CON EL RACING

Munitis acumula 397 partidos en el primer equipo racinguista -339 como jugador y 58 como entrenador- y es el futbolista con más partidos en Primera División defendiendo el escudo del Racing, con 304, seguido de José Ceballos (284) y el propio Gonzalo Colsa (227). Además, pasó por todas las etapas de la estructura del club, desde que llegó en categoría alevín, procedente del Sotileza del Barrio Pesquero, hasta la primera plantilla.

Con su incorporación, Munitis, Ceballos y Colsa se unen en la estructura formativa del club para entrenar a sus sucesores. En esta línea, el club ha asegurado que, "sin duda", sus canteranos "tienen en quién fijarse".