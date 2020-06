Fútbol.- Pedro Rocha anuncia su candidatura a la reelección como presidente de la Federación Extremeña de Fútbol

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pedro Rocha se presentará a la reelección a la presidencia de la Federación Extremeña de Fútbol con el objetivo es dar continuidad a un proyecto que ha logrado llevar la "estabilidad" a la entidad tras años "muy complicados".

En este sentido, Rocha ha señalado que "por encima" de todo apuesta por la unidad del fútbol extremeño y por seguir avanzando en la "modernización y profesionalización" de la federación.

"Queremos renovar la ilusión con la que llegamos a la federación. Tenemos las ideas, tenemos la experiencia y tenemos el equipo", ha apuntado.

El candidato a la presidencia de la Federación Extremeña de Fútbol, y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha indicado en nota de prensa que ha tomado esta decisión atendiendo así a los mensajes que en este sentido le han hecho llegar desde "todos los estamentos del mundo federativo".

Por eso, afronta este proceso "con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad", y con la seguridad de que su proyecto representa el "futuro".

En cuanto al momento elegido para el anuncio oficial de la candidatura, ha afirmado que, ante la "grave crisis sanitaria" que atraviesa el país, ha preferido optar por la "prudencia" y la "responsabilidad", esperando a que pasasen los peores momentos del estado de alarma.

Así, hasta que no se ha reiniciado formalmente el proceso no ha querido dar el paso, ha insistido. "Creo que con una situación tan complicada como la que hemos vivido, no era tiempo de hablar de elecciones; era el momento de ser responsables y de realizar un trabajo silencioso y serio para abordar la crisis sanitaria de la mejor manera posible. El resto eran temas secundarios", ha añadido.