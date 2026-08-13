Peñas rayistas no estarán presentes en Butarque y exigen al club que devuelva el importe proporcional del abono

Grafitti frente al Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio de Vallec - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha anunciado que no estarán presentes en el Estadio Ontime Butarque (Leganés) y han exigido al club la devolución del importe proporcional del abono de cara al primer partido fuera de Vallecas, previsto para el próximo 20 de agosto ante el Deportivo Alavés durante la jornada 2 de LaLiga EA Sports.

Si no, las peñas estudiarán otras vías para reclamar dicha cantidad entre quienes no asistan a ese partido ni a todos en los que el Rayo ejerza como local lejos de Vallecas. "Entendemos que esta situación es una modificación contractual de nuestro abono y consideramos que el club es el responsable de este desenlace, tal y como prueba la auditoría de la Comunidad", dijo este jueves la Federación de Peñas.

En un comunicado de prensa emitido a través de sus redes sociales, las peñas rayistas condenaron "el silencio institucional", para exigir a la directiva, con su presidente Raúl Martín Presa a la cabeza, que informe a sus abonados sobre cuántos partidos se jugarán fuera de Vallecas como "ejercicio de transparencia".

"Anunciamos a rayistas, jugadores y cuerpo técnico que las peñas no estarán presentes en las gradas de Butarque, tampoco en las de El Plantío ni en las de ningún otro estadio que no sea el de Vallecas en la primera jornada que nos corresponde jugar como locales", subrayaron.

Toman esta decisión porque admitieron sentirse en "un momento crítico en el que se debe hilar muy fino para salvar al Rayo Vallecano de esta crisis institucional, así como defender los derechos como abonados".