Las peñas del Rayo piden paralizar la campaña de abonados y reembolsar a los aficionados las renovaciones

Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio de Vallecas al p - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV han pedido al club que paralice de forma inmediata la campaña de renovaciones y nuevas altas de abonados y que reembolse el dinero a quienes ya hayan renovado, ante la incertidumbre sobre el estadio en el que el equipo disputará sus primeros partidos de la temporada.

En una carta dirigida a la propiedad del Rayo Vallecano y difundida a través de las redes sociales bajo el título '¿Y qué pasa con los abonos?', los colectivos reprochan a la directiva del club su "silencio" después de conocerse que el conjunto franjirrojo no comenzará la competición jugando en el Estadio de Vallecas.

"Sabemos que no jugaremos en Vallecas parte de la temporada. No sabemos dónde se jugarán estos partidos, ni siquiera si habrá público", señalan en el escrito.

La carta de las peñas se produce después de conocerse la orden de la Comunidad de Madrid de suspender de manera cautelar la concesión, dentro de la incoación del procedimiento para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano.

La medida fue adoptada después de que una auditoría técnica pusiera de manifiesto "graves deficiencias" que afectan a la seguridad de las personas y obligan a acometer actuaciones de manera inmediata para conseguir que el conjunto franjirrojo pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas "en el menor tiempo posible", tal y como expresó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.

Los aficionados sostienen que el club conocía con anterioridad la necesidad de realizar actuaciones en el estadio vallecano para adecuarlo a la normativa de seguridad y, pese a ello, puso en marcha su campaña de abonados.

Por este motivo, consideran que la entidad "no puede continuar guardando silencio" sobre las renovaciones y las nuevas altas ni actuar "como si la problemática del estadio no afectase a los abonados".

El Rayo Vallecano puso en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026/27, con el plazo de renovación online abierto desde el 24 de julio, y en las taquillas del Estadio de Vallecas desde el lunes.

REEMBOLSO A QUIENES YA HAYAN RENOVADO

Entre las principales reivindicaciones de las peñas se encuentra la paralización inmediata de la campaña y el reembolso económico a quienes ya hayan renovado su abono para la nueva temporada.

La Federación de Peñas y la Plataforma ADRV reclaman además que la campaña solo se reactive, "si procede", una vez que se haya aclarado dónde disputará el Rayo sus encuentros como local durante las obras de urgencia anunciadas por el Ejecutvio autonómico. En ese supuesto, también solicitan una ampliación de los plazos para renovar o darse de alta.

La Comunidad de Madrid anunció que el equipo no podrá comenzar la temporada en Vallecas mientras se ejecutan las intervenciones necesarias para subsanar las deficiencias de seguridad detectadas en las instalaciones tras una auditoría.

"La auditoría nos dice que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad, por todos estos elementos que faltaban", explicaba este martes De Paco en un encuentro con periodistas, defendiendo que la Comunidad tiene "la obligación de intervenir de inmediato" y ejecutar las reformas pertinentes.

Tras la extinción de la actual concesión deberá formalizarse un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio, en el que la Comunidad trabaja ya y que, según De Paco, incluirá mayores exigencias para evitar que vuelva a producirse una situación similar.