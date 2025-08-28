Pinatar Arena será el colaborador de las categorías inferiores de Países Bajos hasta 2028

El director general de Pinatar Arena, Fran de Paula, con el director técnico de la Federación de Países Bajos, Nigel de Jong. - PINATAR ARENA

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pinatar Arena ha anunciado este jueves que se convierte en el colaborador oficial en España de Países Bajos hasta 2028, tanto de las selecciones inferiores masculinas y femeninas, un acuerdo de colaboración que forma parte del plan estratégico para el crecimiento tanto de las jóvenes promesas del fútbol neerlandés como el desarrollo de infraestructuras deportivas.

"Pinatar Arena será al menos hasta 2028 colaborador oficial en España de las selecciones inferiores masculinas y femeninas de Países Bajos. La presencia de equipos nacionales neerlandeses en la Costa Cálida ha ido creciendo año tras año desde la inauguración del centro pinatarense en 2012", explica el comunicado.

El director general de Pinatar Arena, Fran de Paula, ha asegurado que es "un honor" convertirse en el nuevo colaborador. "Es un honor que una federación tan importante como la neerlandesa confíe en Pinatar Arena como sede ideal en España para la concentración de sus categorías inferiores", aseguró.

Por su parte, el director técnico de la Federación de Países Bajos, Nigel de Jong, ha destacado la facilidad para trabajar. "Es fácil trabajar de forma conjunta cuando hay una relación tan fluida y los comentarios de jugadores y staff técnico son siempre positivos", afirmó.

El primer equipo en estrenar el acuerdo de colaboración será la selección Sub-19 que disputará un torneo amistoso con España, Inglaterra y Ucrania del 1 al 9 de septiembre. Desde entonces hasta al menos el año 2028 será más habitual todavía la presencia de las distintas selecciones inferiores neerlandés en el Pinatar Arena.