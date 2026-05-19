El PNV dice que las instituciones analizan las "exigentes" peticiones de la FIFA para ser sede del Mundial

Archivo - El nuevo presidente del BBB, Iñigo Ansola, interviene tras la Asamblea Territorial del PNV de Bizkaia, en Sabin Etxea, a 23 de noviembre de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). En la Asamblea se ha elegido al nuevo presidente del Bizka - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado este martes que las instituciones vascas se encuentran en estos momentos analizando las "concretas y exigentes" peticiones que ha hecho la FIFA a las ciudades candidatas a ser sede del Mundial de Fútbol de que se celebrará en 2030 en España, Marruecos y Portugal, entre ellas, Bilbao y San Sebastián.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Ansola se ha referido a las palabras de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que este pasado lunes dijo la Diputación está llevando a cabo "una profunda reflexión" sobre la conveniencia de que la capital sea sede del Mundial 2030.

"Bilbao y San Sebastian fueron preseleccionadas y ahora es el momento en el que la FIFA ha planteado las condiciones y las peticiones, que son muy concretas y exigentes, y de ahí vienen las palabras de Elixabete Etxanobe, porque debemos proceder con responsabilidad y analizar en profundidad si de verdad un evento tan importante como éste puede tener sitio o no en Bilbao y San Sebastián", ha explicado.

Así, el dirigente 'jeltzale' ha insistido en que los ayuntamientos, las diputaciones y el Gobierno Vasco se encuentran estudiando esa posibilidad. "Ya veremos cuál es el resultado, si aceptar y avanzar, o si comparado con el esfuerzo que requiere, de verdad merece que el mundial se juegue en Bilbao o San Sebastián. Tan solo es eso, hacer una reflexión en profundidad, cuando los datos se han puesto encima de la mesa", ha añadido.

CONDICIONES ECNÓMICAS

En este sentido, Iñigo Ansola ha destacado que las condiciones económicas que plantea la FIFA para ser sede del mundial son "muy exigentes", y que también hay otro tipo de exigencias en el sistema de transporte, o por el hecho de que la FIFA "solicita para sí algunos espacios concretos o evitar otro tipo de evento deportivos o celebraciones" mientras dura el mundial.

"Son muchas cosas las que hay que poner en la balanza para analizarlo y decidir si puede ser interesante o no. No quiero meter la pata, pero, según lo que sé, la decisión hay que tomarla antes de noviembre, y lo que están haciendo nuestras instituciones en estos momentos es analizar los datos que se han puesto encima de la mesa", ha insistido.

Por último, y ante las críticas de PSE-EE y PP, el dirigente del PNV ha manifestado que no va a entrar en polémicas. "Estamos en el Gobierno y nos corresponde a nosotros tomar esa decisión, poniendo todas las variables encima de la mesa, y adoptando una decisión en base a eso y actuando con responsabilidad", ha zanjado.