Fútbol/Premier.- AMP. (Crónica) El Arsenal FC conquista el título 22 años después

May 2, 2026, London, England, United Kingdom: Arsenal players walk back from goal celebration during the Premier League match Arsenal vs Fulham at Emirates, London, United Kingdom on 02 May 2026. - Europa Press/Contacto/Harvey Murphy

El empate del Manchester City en su visita al Bournemouth hizo a los 'gunners' campeones de Inglaterra en la penúltima jornada

El Chelsea ganó su derbi al Tottenham y aún aspira a meterse en competiciones europeas

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC ha sellado este martes matemáticamente su conquista de la Premier League 2025-26, añadiendo ese título a su palmarés por primera vez después de 22 años, gracias al empate (1-1) del Manchester City en su visita al AFC Bournemouth durante la 37ª y penúltima jornada, mientras que el Chelsea FC ha ganado por 2-1 su derbi ante el Tottenham Hotspur.

En el Vitality Stadium, el City dominó de inicio gracias sobre todo a Antoine Semenyo, a quien se le anuló un gol en el minuto 12 por fuera de juego tras pase de Erling Haaland. Sin embargo, los locales plantaron cara al equipo 'citizen' y empezaron a rondar el área de Gianluigi Donnarumma.

Así, el conjunto entrenado por Andoni Iraola se adelantó en el 39' tras una larga combinación que canalizó Adrien Truffert por la banda izquierda; ahí pasó al joven Eli Junior Kroupi, quien desde la frontal rápidamente se perfiló para mandar su derechazo cruzado casi a la escuadra más lejana.

Nada más volver del descanso, los visitantes generaron peligro con un pase de Semenyo hacia Haaland y prolongación para Nico O'Reilly, pero su zurdazo potente fue repelido por el guardameta rival. Tampoco acertó luego Jérémy Doku y la réplica del Bournemouth fue doble con sendos disparos de Evanilson, en el 53' parado por Donnarumma y en el 60' demasiado alto.

Aunque Pep Guardiola hizo sustituciones, se notaron poco y de hecho el Bournemouth mejoró en lo que quedaba de segunda mitad, con remate al poste incluido de David Brooks. Igualmente Iraola movió su banquillo y anestesió al City, que aun así en el tiempo de descuento evitó perder porque Haaland cazó el rechace de un tiro previo al palo y marcó su zurdazo cruzado.

Pese al arreón final, ese tropiezo fuera de casa provocó que el City se quedase en la segunda posición de la tabla liguera con 78 puntos. Y con solo tres puntos por jugarse, el Arsenal luce 82 y ya es nuevo campeón de Liga en Inglaterra, siéndolo por decimocuarta vez en toda su historia. Por su parte, el Bournemouth alcanzó 56 puntos y continúa en el sexto puesto.

Un par de plazas por debajo de los 'cherries' está el Chelsea, ahora con 52 puntos tras vencer al Tottenham con un golazo de Enzo Fernández en el 18' y una diana de Andrey Santos en el 67'. El gol del honor para los 'spurs' fue de Richarlison en el 74', pero eso no impidió la derrota en Stamford Bridge y su equipo se quedó con 38 puntos al borde del descenso.