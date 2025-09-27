(Crónica) El City escapa del sábado 'horribilis' de Liverpool, Chelsea y United

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City goleó (5-1) al Burnley en una jornada 6 de Premier horrible para los intereses de Liverpool, Chelsea y Manchester, los tres derrotados este sábado ante Crystal Palace (2-1), Brighton (1-3) y Brentford (3-1).

El equipo de Pep Guardiola ascendió de manera provisional a puestos de Champions y se colocó con diez puntos, aprovechando la derrota del líder Liverpool, para ver la cabeza a cinco. Un doblete en propia puerta de Maxime Esteve y otro ya en el descuento de Erling Haaland, enchufado esta temporada, redondearon la goleada del City, a pesar del 1-1 con el que llegaron al descanso.

Mientras, el Liverpool encajó su primera derrota de la temporada, por detrás en el marcador en su visita a Londres desde el 1-0 de Ismaila Sarr a los nueve minutos. El equipo 'red' se vio a merced del rival pero de nuevo quiso tirar de épica en el desenlace, con el empate de Federico Chiesa en el minuto 87.

Sin embargo, el Palace le hizo pagar con su propia moneda al equipo de Arne Slot, utilizada ya en varios partidos en este inicio de curso, y en el largo descuento, Eddie Nketiah cazó un balón suelto en el segundo palo para hacer el 2-1 en el 97'. El equipo londinense se quedó como el único equipo invicto en la Premier y se colocó segundo, a tres puntos de un Liverpool frenado en seco.

Por otro lado, el Bournemouth de Andoni Iraola, tercero a falta de que termine la jornada, empató (2-2) con el Leeds. Para el Chelsea, por su parte, el sábado supuso alargar su bache a tres jornadas seguidas sin ganar, con una dura derrota en Stamford Bridge tras quedarse con uno menos por la roja a Trevoh Chalobah en el 53'.

Los 'blues' tenían el partido bien encaminado, con el 1-0 de Enzo Fernández, pero en el segundo tiempo se hundió la resistencia local con uno menos y con un doblete de Danny Welbeck. Los del sur de Inglaterra empatan así en la tabla al Chelsea con ocho puntos.

Mientras, el Manchester United se vio pronto contra las cuerdas con un doblete de Igor Thiago a los 20 minutos. Benjamin Sesko recortó distancias antes del descanso pero Bruno Fernandes perdonó un penalti en el segundo tiempo. La fe del estadio londinense creció y el Brentford hizo el 3-1 en el descuento. Los de Ruben Amorim siguen su marcha irregular y con siete puntos.

En el partido que cerró la jornada por este sábado en el fútbol inglés, el Tottenham se salvó de la escabechina ante el Wolves (1-1) con un gol de Joao Palhinha en el minuto 94. Los 'Spurs', terceros en la tabla con 11 puntos, amargaron a su rival, que se tuvo que contentar con sumar el primer punto tras seis jornadas.