(Crónica) El Manchester City tropieza de nuevo y el Chelsea hunde al Manchester United

Chelsea - Manchester United, Lisandro Martínez - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City encajó su segunda derrota seguida en la Premier al caer (0-1) este sábado en su casa contra el Brighton en la novena jornada, mientras que el Chelsea superó (2-0) a un Manchester United que se queda en zona de descenso y con su entrenador Michael Carrick en el alambre.

El equipo de Enzo Maresca encadenó un segundo tropiezo que eclipsa ya el inicio de récord de siete victorias que tuvieron, ya que el Arsenal tiene la opción de escaparse en solitario tres puntos en el liderato, aunque tendrá que ganar al Liverpool este domingo.

El Brighton, equipo revelación de este inicio y que se quedó a dos puntos del City, se vengó en el mismo Etihad Stadium de la derrota en los penaltis sufrida tres días antes en la Carabao Cup. Los del sur de Inglaterra se pusieron por delante a los diez minutos, en un error de Matheus Nunes que aprovechó Yasin Ayari.

Iliman Ndiaye y Erling Haaland pudieron incluso remontar, pero la reacción murió pronto, e incluso el Brighton, tercero con 19 puntos, pudo hacer el 0-2. Con 16 se colocó el Chelsea, aprovechando la debacle de un United (7 puntos) que parece estar más cerca que nunca de prescindir de Michael Carrick, su héroe el año pasado.

El equipo 'blue' decantó el encuentro en el segundo tiempo de Stamford Bridge, desde el 1-0 de Morgan Rogers en el minuto 50. Poco después llegó la incomprensible doble amarilla en dos jugadas seguidas de Lisandro Martínez, de nuevo protagonista pero contra su equipo, y un penalti en contra que fue el 2-0 de Cole Palmer, sentencia y con un jugador más encima para los locales.

Además, por primera vez en dos años, el Tottenham encadenó tres victorias seguidas en liga con un 2-0 ante el Crystal Palace. Los 'Spurs' jugaron contra diez casi todo el partido por una roja temprana a Jean-Philippe Mateta. Archie Gray y Jan Paul van Hecke marcaron los goles que decidieron el derbi londinense. Mientras, el Aston Villa, en mitad de tabla pese a sus últimas buenas actuaciones, no pudo (1-1) con el Fulham. Los de Unai Emery fallaron un penalti pero se fueron al descanso por delante gracias a Nicolas Jackson. Una cantada del meta Zion Suzuki en el minuto 64, dejó caer el balón dentro de la portería tras agarrarlo en un córner, supuso el empate de los de Álvaro Arbeloa.