ACT. Previa del FC Barcelona - Levante UD

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium on August 23, 2025, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Barça inicia su persecución al liderato ante el Levante

Los culés, que perdieron la cabeza de la tabla en Montilivi, quieren reponerse y aprovechar la derrota del Real Madrid en Pamplona

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona inicia este domingo (16.15 horas) ante el Levante UD en el Spotify Camp Nou su caza al liderato de LaLiga EA Sports, que se le escapó con su colapso en Montilivi y que de nuevo tiene a tiro por la derrota del Real Madrid en Pamplona, así que buscará un triunfo que le dé confianza después de sus dos últimas derrotas, todo ante un rival que quiere evitar quedar desahuciado de la lucha por la permanencia.

Los últimos días han hecho tambalear los cimientos de 'Can Barça'. La dolorosa derrota (4-0) en la ida de semifinales de la Copa del Rey en el Riyadh Air Metropolitano, con polémica incluida por el gol anulado a Pau Cubarsí, acabó con gran parte de las esperanzas de los blaugranas de revalidar ese título, pero el pasado lunes se agravó más el panorama.

Ya que el Real Madrid había asaltado el liderato provisionalmente con su 4-1 a la Real Sociedad, los pupilos de Hansi Flick precisaban de una victoria ante el Girona si querían recuperarlo. Sin embargo, el cuadro 'culer' protagonizó otro partido para olvidar donde Lamine Yamal falló un penalti y luego los goles de Thomas Lemar y Fran Beltrán voltearon la diana previa de tanto de Cubarsí e hicieron saltar alarmas por ese 2-1.

Con ello, el Barça cedía el primer puesto de la tabla, que ostentaba desde la jornada 14. Los blancos mandan con 60 puntos, dos por encima, y ahora los azulgranas por primera vez desde aquel 29 de noviembre en el que se impuso al Deportivo Alavés van a remolque esperando. Eso sí, el tropiezo (2-1) de los pupilos de Álvaro Arbeloa en su visita a Osasuna ha suavizado un horizonte en el que se presentan citas trascendentales.

Tras recibir al Villarreal, afrontarán la vuelta copera ante el Atlético de Madrid y visitarán San Mamés, tres duelos exigentes antes de la eliminatoria de octavos de final de la 'Champions'. Así, el choque de este domingo ante el cuadro granota se antoja vital; a favor, su pleno de once triunfos ligueros en casa esta temporada, con 34 goles a favor.

Para tratar de confirmar su solvencia al calor de su público, el conjunto catalán contará con un refuerzo de lujo: Pedri González. El canario, que se lesionó hace justo un mes en Praga, regresará a la convocatoria, aunque previsiblemente no será titular en un centro del campo en el que seguramente repetirán Frenkie de Jong, Fermín López y Dani Olmo.

Previsiblemente, Alejandro Balde recuperará su sitio en el lateral izquierdo en detrimento de Gerard Martín, con Koundé por la derecha y Cubarsí y Eric Garcia, recuperado de las molestias que le obligaron a ser sustituido en Montilivi, como pareja de centrales. Arriba, Lamine y Raphinha escoltarán a Robert Lewandowski o Ferran Torres. Gavi y Andreas Christensen serán las únicas bajas de los azulgranas.

Enfrente, el Levante llega a Barcelona después de encadenar tres derrotas consecutivas frente a Athletic Club (4-2), Valencia (0-2) y Villarreal (0-1), y con la última victoria ante el equipo 'culer', en 2019 en la competición doméstica (3-1), como espejo. Sin embargo, el cuadro granota nunca ha conseguido puntuar en el Camp Nou.

Los pupilos de Luís Castro acuden a esta cita realmente exigidos, penúltimos en la clasificación con 18 puntos, a siete de la permanencia. Frente al equipo más goleador del campeonato (64), los valencianos llegan con la peor defensa de la Liga, con 41 dianas encajadas.

El hondureño Kervin Arriaga cumplirá el segundo de sus tres partidos de sanción por su expulsión en el derbi de Valencia, mientras que Roger Brugué y Pablo Martínez se perderán el duelo por lesión. A cambio, el técnico portugués recupera a Unai Elgezabal.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Fermín, Dani Olmo; Lamine, Raphinha y Lewandowski.

LEVANTE UD: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Olasagasti, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero y Etta Eyong.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 16.15/Movistar+ LaLiga.