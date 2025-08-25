MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club se ha impuesto este lunes al Rayo Vallecano en San Mamés (1-0), en el duelo correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, gracias a un tanto de penalti de Oihan Sancet, que volvía tras lesión y debutaba de esta manera en el curso, un triunfo que permite a los de Ernesto Valverde hacer seis de seis y situarse en la zona más alta de la clasificación.

Un solitario gol de Sancet desde el punto de penalti, pena máxima que él mismo había provocado, permitió al Athletic sumar su segunda victoria en Liga ante un combativo Rayo Vallecano. Los leones, que sufrieron en un buen inicio de partido del equipo vallecano, fueron capaces de dar un vuelco a la dinámica del encuentro y encontrar el camino del triunfo. Victoria que le permite a los vasco comenzar el campeonato con seis de seis por primera vez desde 2013-14.

Un partido en la Catedral al que entraron mucho mejor los visitantes. Y cerca estarían de adelantarse antes de que se cumpliera el minuto cinco, cuando un error de entendimiento de la defensa acabó con un remate de De Frutos que se paseó por la línea de gol después de un leve toque de Unai Simón. Poco a poco, el Athletic iría mejorando en el partido, y tendría sus primera ocasiones con un remate de Berenguer, que se estrelló en Pathé Ciss y otro de Nico Williams que obligó la parada de Augusto Batalla.

Muy igualados los primeros 45 minutos y con alternativas para ambos equipos que hicieron que Ernesto Valverde tomara decisiones en el descanso. Oihan Sancet, que volvía tras lesión y debutaba en Liga, entraría en lugar de Maroan Sannadi, pasando Iñaki Williams a la punta. Un cambio que mejoró las prestaciones de los rojiblancos que tuvieron en las botas del mayor de los Williams, tras un gran centro de Nico, el primer gol del partido.

El Athletic era otro en la segunda parte, dando un claro paso adelante. Nico Williams, que se echó el ataque de los rojiblancos a la espalda, estuvo cerca de hacer el primero con dos remates, el primero, de diestra, atajado por Batalla, y el segundo, de zurda, por encima del larguero. Ocasiones que serían la antesala del gol.

Un buena presión del Athletic sobre Gumbau provocó el error del centrocampista rayista que, además cometería penalti, tras la revisión del VAR, sobre Sancet. Una pena máxima que el propio '8' del Athletic se encargaría de convertir, con un remate centrado con el que engañó a Batalla. Además, el tanto asentó a los de Valverde, que, con un fútbol de menor vértigo, encontró mayor control de partido.

Así, el tramo final del partido apenas hubo opciones para un Rayo Vallecano que lo intentó con más corazón que fútbol ante una defensa del Athletic muy bien plantada que apenas permitió intervenir a Unai Simón. Victoria importante para un equipo rojiblanco que arranca con un 6 de 6 en las dos primeras jornadas, y que se coloca en los puestos altos de la tabla junto a Real Madrid, Barcelona y Villarreal.

UN DOBLETE DE LISO MANTIENE EN LA NUBE AL GETAFE Y HUNDE AL SEVILLA

En el partido que cerraba la jornada 2 de LaLiga EA Sports, el Getafe se impuso (1-2) en un duelo muy igualado en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el que un doblete del delantero español Adrían Liso marcó la diferencia y permitió la victoria de los azululones, que suman seis de seis puntos posibles, y hunden en la clasificación a los hispalenses, que aun no han puntuado.

Adrián Liso fue el gran protagonista del partido anotando los dos goles que dieron la victoria al Getafe en la capital andaluza. El extremo ex del Real Zaragoza cuajó una actuación individual sobresaliente, y se coloca en lo más alto de la tabla de máximos goleadores con tres dianas, junto a Kylian Mbappé y Tajon Buchanan. Por su parte, el gol sevillista fue obra de Juan Iglesias en propia portería.

Todo ello en un partido en el primero en golpear, pese a un buen inicio local, ya sería el equipo de Bordalás. A la salida de un córner, cuando se cumplía el primer cuarto de hora del encuentro, Adrián Liso remató con zurda desde la frontal del área, y el balón fue desviado por Akor Adams antes de colarse en la portería. Un gol que dio confianza a los azulones, que tomaron las riendas del encuentro.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Getafe empataría el Sevilla. En el último minuto del tiempo reglamentario de la primera mitad, un gran centro de Juanlu desde la derecha fue rematado contra su propia portería por Juan Iglesias, muy presionado por José Ángel Carmona, ante el que nada pudo hacer David Soria. Un empate que a punto estuvo de deshacerse en la última jugada de la primera parte tras una triple ocasión del Getafe con remates de Liso, Mauro Arambarri y Uche, el último de ellos con Nylan ya batido.

Sí conseguiría el Getafe volver a colocarse por delante en el marcador en el arranque de la segunda parte. Ahí, una buena presión permitió recuperar en campo rival a los azulones, y tras un brillante pase de Luis Milla, que se marcó un partidazo, Liso definiría a la perfección sobre la salida de Nylan para firmar su particular doblete y colocar el 1-2 en el marcador.

Le tocaba remar de nuevo al Sevilla, pero en esta ocasión las intentonas del equipo de Matías Almeida no acabarían fructificando. La más clara de ellas sería un remate desde fuera del área de Isaac Romero, que se estrelló en el palo derecho de la portería. Además, el colegiado anularía por fuera de juego un gol a Adams en el minuto 86 de partido en la que sería la última gran ocasión del partido.

Así, el resultado alarga las dinámicas con las que ambos equipos llegaban al partido. Por un lado, el Getafe se suma a Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Athletic Club como únicos equipos que han ganado los dos primeros partidos ligueros, mientras que el Sevilla continuará una semana más con su casillero de puntos a cero. Eso sí, no ocupa posiciones de descenso, ya que Levante, Real Oviedo y Girona, también sin puntos, tienen peor diferencia de goles.