Fútbol/Primera.- AMP. (Crónica) Sivera frustra al Athletic en San Mamés y Osasuna y Rayo se neutralizan

Antonio Sivera of Deportivo Alaves looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Deportivo Alaves at San Mames on September 19, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Deportivo Alavés han empatado (0-0) en San Mamés un derbi donde el portero visitante Antonio Sivera ha detenido un penalti a Oihan Sancet en el minuto 70, durante un sábado en el que CA Osasuna y Rayo Vallecano también se han neutralizado (1-1) en El Sadar y el RC Celta de Vigo ha estrenado casillero de triunfos con goleada (5-0) al Real Racing Club de Santander, en plena jornada 7 de LaLiga EA Sports.

En 'La Catedral', los locales dominaron la primera mitad del partido contra un 'Glorioso' cómodo sin balón. Rober Navarro y Johaneko Louis-Jean ofrecieron las mejores oportunidades al equipo entrenado por Edin Terzic, pero no inquietaron a Sivera. Esa falta de contundencia en el último tramo del campo se unía a que el adversario estaba bien plantado.

El luminoso del estadio tampoco cambió con un tiro de Yuri Berchiche para el que salió de puños el atento portero alavesista. Tras la lesión del extremo Abde Rebbach, que abandonó el campo y modificó los planes de su entrenador Quique Sánchez Flores, en el 70' llegó la jugada que pudo cambiar el destino por un pisotón de Nicolás Valentini a Nico Williams.

El delantero 'león' acabó en el suelo debido a ese choque con el argentino y el árbitro García Verdura decretó penalti a instancias del VAR. En los once metros se plantó Sancet, pero Sivera le adivinó el lanzamiento; fue su primer penalti parado en Primera División, después de cuatro años sin ni siquiera haberlo logrado en partidos oficiales.

Nico Serrano aún pudo dar la victoria al Athletic, pero su remate en el primer palo se marchó fuera. De este modo, habiendo sumado por cuarta jornada consecutiva, los bilbaínos tienen 8 puntos en una tabla liguera donde los vitorianos lucen 11 tras enlazar tres jornadas sin ganar.

BUDIMIR Y CAMELLO DECIDEN Y EN VIGO FESTEJAN GOLES

Osasuna y Rayo, con goles de sus estrellas, sellaron en El Sadar un empate que mantiene a ambos en el centro de la tabla, igualados a ocho puntos; los navarros cortaron una racha de tres derrotas consecutivas, mientras que el cuadro de Beñat San José no pudo refrendar su victoria previa ante el RCD Espanyol ni firmar aún su primer triunfo a domicilio.

Desde el comienzo, Álvaro García y Jorge de Frutos generaron peligro por bandas para el cuadro madrileño, aunque fue el equipo de Luis Miguel Ramis el que consiguió ponerse por delante superado el primer cuarto de hora; Ante Budimir aprovechó la falta de rotundidad en la defensa visitante y, con una media chilena, batió (min.16) a Emil Audero.

La principal réplica rayista fue, justo después del descanso, un tiro de Sergio Camello a raíz de un centro de Adrià Pedrosa y que igualó la contienda, escenario que ya no cambió porque los locales marcharon a remolque durante gran parte de esa segunda mitad, si bien Raúl García de Haro tuvo una buena ocasión para marcar antes de la conclusión.

Por último, en el Abanca Balaídos, los locales se quitaron un peso de encima. Hugo González abrió la lata de penalti a la media hora e Ilaix Moriba marcó el 2-0 con un zurdazo raso desde el balcón del área. Tras el descanso, Miguel Román anotó el tercer gol del Celta con un derechazo también lejano y a media altura, y Pablo Durán metió el 4-0 desde cerca.

Esa jugada había tenido al portero celeste como lanzador, a Borja Iglesias como catalizador y a Hugo Álvarez como asistente. La 'manita', ya en el tiempo añadido, fue obra de Durán igualmente a pase de Álvarez. Este primer triunfo del curso liguero situó al equipo vigués con siete puntos en mitad de tabla y empatado con el propio Racing de Santander.