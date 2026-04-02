Fútbol/Primera.-(Pre) Betis y Real Sociedad quieren mantener su pugna por Europa ante los necesitados Espanyol y Levante

Antony of Real Betis Balompie plays the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Real Betis Balompie at Coliseum de Getafe stadium on March 8, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibirá este sábado (14.00 horas) al Levante UD en la jornada 30 de LaLiga EA Sports, con intereses contrapuestos porque el equipo 'txuri-urdin' aspira a ocupar puestos europeos y el 'granota' a confirmar sus buenas sensaciones para salir del descenso, mientras que el Real Betis Balompié buscará ese mismo día asentarse en la quinta plaza, ante un alicaído RCD Espanyol que aún no ha ganado en este 2026.

Antes de que comience la tanda sabatina en Anoeta, Rayo y Elche abrirán la jornada en Vallecas este viernes (21.00 horas) con un duelo directo por la zona baja de la tabla, pues ambos equipos se asoman al precipicio cuando la competición liguera entra en su fase más decisiva.

El cuadro vallecano encaró este último parón internacional del curso tras haber sumado solo una victoria en sus últimos seis partidos de Liga (4E y 1D); precisamente, ese triunfo llegó al calor de su público ante el colista Real Oviedo (3-0). Y es esa mala dinámica ha acercado al Rayo de nuevo a los puestos de descenso, luciendo 32 puntos y escaso margen.

Delimita la salvación con 28 puntos el RCD Mallorca, rival de los pupilos de Iñigo Pérez en la jornada 31. Ese enfrentamiento y su cruce de cuartos de final en la Conference League ante el AEK de Atenas harán que la familia rayista viva días de pura intensidad competitiva.

Pero antes está este duelo ante el Elche, crucial para afrontar la semana con comodidad y más alejados del descenso. Por ello apelan los franjirrojos a su fortín, pues como locales han perdido solo dos de sus 14 partidos de Liga disputados hasta la fecha (ante Osasuna y Sevilla).

El Elche jugará con el reto de convertirse en el tercer equipo que sale del madrileño barrio de Vallecas con los tres puntos bajo el brazo, algo que ni FC Barcelona ni Real Madrid han logrado esta temporada. Los pupilos de Eder Sarabia son sabedores de esa complejidad y lo importante que sería, además, para prolongar su mejoría de las últimas fechas.

Su triunfo (2-1) de la jornada 29 ante el Mallorca sacó al Elche del descenso, en detrimento de los propios mallorquinistas; y esa inercia, habiendo llegado a 29 puntos, es lo que querrá aprovechar para poner más distancia con la zona de peligro. Aunque los ilicitanos brillaron en la primera vuelta liguera, no encadenan dos victorias en Primera División desde abril de 2022 y no ganan fuera de casa desde finales de mayo de 2023 (4E y 10D), habiendo perdido sus últimos cinco desplazamientos.

EL BETIS BUSCA CONFIRMAR LA QUINTA PLAZA CON UN ESPANYOL ALICAÍDO

Ya el sábado (18.30 horas), en el Estadio Benito Villamarín, Betis y Espanyol se verán las caras con ambos sumidos en una mala dinámica. Los béticos encaran este regreso de la competición liguera tras el parón de selecciones queriendo retomar la senda del triunfo mes y medio después.

El cuadro verdiblanca necesita recuperar la pegada ofensiva de meses anteriores, pues lleva cinco partidos ligueros sin ganar y ha perdido fuelle en sus combates por la cuarta posición ante Atlético de Madrid y Villarreal. Incluso ese quinto puesto que ahora lucen los béticos se ha visto amenazado por un Celta de Vigo que aprieta cada vez más.

Recibir en La Cartuja al Espanyol servirá al Betis como antesala de la ida de los cuartos de final en la Europa League ante el Sporting de Braga, por lo que Manuel Pellegrini deberá gestionar bien la carga de esfuerzos de su plantilla. Y precisamente esa hipotética relajación competitiva tratará de aprovechar el equipo de Manolo González, al que le urge un triunfo que no saborea desde hace más de tres meses.

ANOETA SUEÑA CON EUROPA ANTE UN LEVANTE AL ALZA

Finalmente, la Real Sociedad pondrá en juego el sábado (14.00) sus aspiraciones europeas ante Levante UD que se resiste a darse por muerto tras encadenar cuatro partidos sin perder. El conjunto donostiarra va séptimo con 38 puntos (10V, 8E y 11D), empatado con Getafe y Athletic, pero los de Pellegrino Matarazzo aspiran a más y miran hacia arriba, ya que a tres unidades está el Celta como sexto clasificado.

Ese es el reto para los 'txuri-urdines' en su camino por confirmar el regreso a una competición europea tras ausentarse la presente campaña. Eso sí, la Real ha sufrido cierto bajón en su rendimiento, sumando solo siete de los últimos 18 puntos posibles en Liga tras un arranque de 2026 brillante, coincidiendo con la llegada de su entrenador estadounidense.

Este duelo ante el Levante será el primero de tres consecutivos que afronten los donostiarras como locales --aunque entre medias estará en Sevilla la final de la Copa del Rey Mapfre--; además, 'Rino' podría convertirse en el tercer técnico de la Real en este siglo que se mantiene invicto en sus siete primeros encuentros ligueros como local.

Enfrente, el plantel que entrena Luís Castro atraviesa su mejor racha de la temporada, con dos empates y dos victorias en las últimas cuatro jornadas; esa dinámica, la más larga sin perder en Primera División en más de cinco años, les hace estar a tres puntos de la salvación. Y para salir airosos de San Sebastián, han de mejorar la faceta defensiva.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 29 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 3.

Rayo Vallecano - Elche. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.00 horas.

-Sábado 4.

Real Sociedad - Levante 14.00.

Mallorca - Real Madrid 16.15.

Betis - Espanyol 18.30.

Atlético de Madrid - FC Barcelona 21.00.