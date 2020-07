Fútbol/Primera.- (Previa) Eibar y Leganés protagonizan un pulso directo por la permanencia

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se jugarán tres partidos importantes en la jornada 35 de LaLiga Santander, como el pulso directo por la permanencia entre Eibar y Leganés en Ipurua, un Mallorca-Levante en el que los baleares seguirán luchando por salir de la zona roja y un Athletic-Sevilla que huele a Europa.

Sin duda, el pulso entre Eibar y Leganés centra buen parte de la atención del día. Los 'armeros' están en decimoséptima posición, la primera que da la salvación, y cuentan con 7 puntos más que un 'Lega' que sabe que, si quiere soñar, debe asaltar Ipurua.

Tras este duelo solo quedarán 3 jornadas, 9 puntos en liza, por lo que una derrota podría prácticamente condenar a los de Javier Aguirre. Por contra, una victoria, apretaría aún más la lucha en la zona baja y daría alas a los 'pepineros'.

En la primera vuelta de LaLiga, el Eibar asaltó Butarque (1-2) en un resultado a tener en cuenta de cara a un posible empate final a puntos. Todo parecía estar a favor del Eibar, pero dos derrotas consecutivas y la victoria del Leganés en campo del Espanyol ha marcado más en rojo este partido.

No obstante, la baja confirmada de Óscar, máximo anotador del equipo madrileño con 9 goles en lo que va de temporada, deja casi sin gol a un Leganés que no puede no ganar, y que no contará tampoco con Carrillo. En el Eibar, no estará el sancionado Sergio Álvarez.

En el Visit Mallorca Estadi, los de Vicente Moreno buscan aire ante un Levante instalado en la zona media de la tabla. El RCD Mallorca está a 6 puntos de Eibar y Alavés, a 7 del Celta, y debe hacer un final perfecto de Liga para salvarse, empezando por este sábado.

El empate ante el Leganés y el triunfo ante el Celta no son suficiente para salir de la zona roja y, ante un rival que poco se juega pues está en tierra de nadie, los bermellones deben sacudirse la presión de encima y darlo todo en su feudo, por vacío que esté.

Por contra, el Levante UD viene de enlazar tres jornadas sin perder, tras ganar a Betis y empatar contra Valladolid y Real Sociedad. Un relativo buen momento que quieren alargar para confirmar su continuidad en la elite y despreocuparse en las tres jornadas venideras, en las que jugarán contra Athletic, Celta y Getafe.

El Athletic Club, precisamente, querrá recibir al Levante oliendo a Europa y, para ello, deberá superar el duro escollo que representa recibir, ahora, al Sevilla en San Mamés. Noveno contra cuarto, aspirante a Liga Europa contra aspirante, de momento con derecho, a Liga de Campeones.

Un pulso por competición europea, y entre dos equipos en distinta situación. El Athletic ha perdido en la reanudación del campeonato ante Barça y Real Madrid, y no quiere que otro 'grande' de la zona alta se entrometa en su lucha por coger el tren continental. Eso sí, el Madrid asaltó San Mamés con un único gol de penalti. Se lo perderá el sancionado Raúl García.

El Sevilla, por contra, no ha perdido un solo partido poscoronavirus. Los de Julen Lopetegui ganaron al Eibar en la pasada jornada (1-0) y previamente al Leganés (0-3). Cuartos, a 3 puntos de un Atlético que es tercero y con 6 de margen sobre el Villarreal, quinto, afronta esta jornada sin su portero Vaclik, lesionado ante los armeros.

--PROGRAMA DEL JUEVES EN LALIGA SANTANDER.

Eibar - Leganés. Prieto Iglesias (C.Gallego) 19.30.

Mallorca - Levante. Soto Grado (C.Riojano) 19.30.

Athletic - Sevilla. Medié Jiménez (C.Catalán) 22.00.