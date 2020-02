Fútbol/Primera.- (Previa) El Getafe defiende su plaza de Champions ante un 'tocado' Valencia

Publicado 07/02/2020 18:04:28 CET

El Villarreal quiere olvidar Anduva en Zorrilla y el Leganés salir del descenso en el Ciutat de València

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Getafe volverá a vivir este sábado un duelo de máxima rivalidad con el Valencia, uno de sus rivales directos para los puestos de Champions y que esta 'tocado' por su eliminación en Copa del Rey, mientras que otro equipo que cayó en el torneo del KO, el Villarreal, también querrá resarcirse en el José Zorrilla, y el Leganés tratará de salir de los puestos de descenso en el Ciutat de València, en partidos correspondientes a la jornada 23 de LaLiga Santander.

En el Coliseo (16.00 horas), el Getafe, tercero, y el Valencia, quinto a dos puntos, auguran un nuevo duelo de máxima tensión tras los que disputaron la temporada pasada en la pelea por la Champions y en la Copa del Rey, con sonrisa final en ambos casos para los 'che'.

Ya en la primera vuelta en Mestalla, los dos equipos mantuvieron un bonito pulso, saldado con un espectacular 3-3 y con los 'azulones' igualando en un par de minutos una desventaja de 3-1, pero el partido que se presenta en el feudo getafense no parece que será con tanta 'alegría'.

El Getafe llega en un mejor momento anímico a este choque. Aupado a la tercera plaza por sus tres victorias consecutivas y los tropiezos de Atlético de Madrid y Sevilla, los de José Bordalás pretenden aferrarse con uñas y dientes a estas posiciones que dan acceso a la Liga de Campeones, lo que supondría un salto más.

Sólo el FC Barcelona y el Real Madrid, además del Basilea en la Liga Europa, han sido capaces de llevarse los tres puntos del Coliseo donde el equipo madrileño se suele mostrar muy sólido y donde espera sumar tres puntos claves en un tramo de máxima exigencia ya que tras los de Albert Celades llegarán el Barça, el Sevilla y el doble enfrentamiento con el Ajax.

En este sentido, la eliminación copera en dieciseisavos ha permitido al Getafe estar algo más descansado que un Valencia que aterrizará en el Sur de Madrid todavía con el amargo poso que dejó el fin de su defensa del título de Copa del Rey ante el Granada, un tropiezo que rompió el buen momento que se vivía en la capital del Turia tras los triunfos ante el Barça y el Celta.

El conjunto valencianista debe dejar atrás cuanto antes el desgaste y el recuerdo del Nuevo Los Cármenes para lo que se prevé una dura 'batalla' por tres puntos que le permitirían superar al Getafe en la tabla y colocarse una posición inédita en toda la temporada.

Celades tendrá las bajas por sanción de Coquelin y Wass, que se unen a la de Garay, que dijo adiós a la temporada por una grave lesión de rodilla, Gameiro y Cillessen. Florenzi, en el lateral, y Kondogbia, como compañero de Parejo, se perfilan como las principales novedades en el once, mientras que Bordalás podría repetir el de su victoria en San Mamés, aunque debe decidir su delantera entre Mata, Deyverson, Molina y Ángel, este situado como posible refuerzo del Barça por la lesión de Dembélé.

EL VILLARREAL QUIERE ENTRAR EN LA PELEA POR LA CHAMPIONS

Por su parte, en el Nuevo José Zorrilla (18.30 horas) acudirá otro equipo eliminado sorpresivamente en la Copa del Rey como el Villarreal, que también tendrá que olvidar su oportunidad perdida en el torneo del KO ante el Mirandés en su visita al Valladolid.

El 'Submarino Amarillo' no fue capaz de salir airoso de su visita a Anduva, víctima de su mal partido atrás y cayó ante el equipo de LaLiga SmartBank. Ahora, el único objetivo que le queda es la Liga, donde marcha cerca de unos puestos europeos para los que quiere ser candidato, aunque no tendrá fácil ante un rival que concede poco en casa.

Los de Sergio González, además, están más descansados y más animados después de su valiosa victoria en Son Moix, que puso fin a nueve partidos sin ganar y que le dejó siete puntos por encima del descenso. Hacerse de nuevo fuerte en Zorrilla, donde sólo han ganado, y por la mínima, el Sevilla y el Real Madrid, será clave para siga acercándose a la salvación. El técnico catalán no podrá repetir su ofensivo once de Palma por la baja de Sergi Guardiola, cuyo puesto debería ser para Sandro.

Por su parte, los de Javier Calleja rompieron en Miranda de Ebro una gran racha a domicilio con siete salidas consecutivas entre Liga y Copa solventadas con triunfo. En el torneo doméstico ha ganado las últimas tres y una cuarta le situaría en la terna de candidatos a pelear por la Champions. El entrenador madrileño, sin Anguissa por sanción, retocará su once tras sus infructuosas rotaciones coperas y volverá a dar la titularidad a Paco Alcácer.

EL 'LEGA' BUSCA MÁS AIRE

Antes, la actividad sabatina se abrirá (13.00) en el Ciutat de València donde habrá un duelo directo, en este caso por la permanencia, entre el Levante y un Leganés que necesita ganar para salir provisionalmente del descenso.

Los 'granotas' viven actualmente con más tranquilidad ya que aventajan en ocho puntos a los 'pepineros', a los que quieren alejar con un triunfo ante su afición que les acerque a la franja de los 30 puntos y que ponga fin a una racha de cuatro partidos sin ganar.

De hecho, los de Paco López aún no saben lo que es ganar en este 2020, aunque el calendario no les ha favorecido con tres salidas al Metropolitano, El Sadar y el Camp Nou, y tampoco han estado con puntería, con sólo dos goles anotados. Radoja y Melero son bajas, por lo que Bardhi volvería al once.

Por su parte, el Leganés se presenta animado tras recibir el refuerzo de su victoria en la pasada jornada ante la Real Sociedad por 2-1, con remontada y con un gran gol de Óscar Rodríguez cuando el partido agonizaba.

La mejoría del equipo con Javier Aguirre se hace notar y ahora se debe empezar a trasladar a domicilio ya que es el único equipo de la categoría que aún no ha ganado como visitante, aunque con el mexicano sólo ha perdido en una de sus cinco salidas (Sánchez-Pizjuán, 1-0). El 'héroe' del pasado domingo debería volver a un once todavía sin el sancionado Cuéllar.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LALIGA SANTANDER.

Levante - Leganés. González González (C.Cast-leonés) 13.00.

Getafe - Valencia. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16.00.

Valladolid - Villarreal. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18.30.

Atlético de Madrid - Granada. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.