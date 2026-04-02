Fútbol/Primera.- Previa del RCD Mallorca - Real Madrid

Archivo - Vinicius Junior of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RCD Mallorca at Santiago Bernabeu stadium on August 30, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere mantener el ritmo en Son Moix

Los blancos buscan meter presión al líder Barça visita a un RCD Mallorca en descenso y con urgencia antes de afrontar la Champions ante el Bayern

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visitará este sábado (16.15 horas) al RCD Mallorca en la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025-26 con el objetivo de meter presión al líder FC Barcelona, que viaja al Riyadh Air Metropolitano, y mantener, tras el parón, el ritmo positivo de las últimas semanas, antes de iniciar los cuartos de final de Champions League frente al Bayern Múnich, mientras que el club bermellón, en puestos de descenso, necesita un impulso.

Después del parón internacional del mes de marzo, regresa la competición nacional con todavía todo por decidir cuando solo restan nueve jornadas para el final del campeonato. El Real Madrid continúa con la intención de recortar distancia al Barça, que sigue al frente de la clasificación con 4 puntos de ventaja sobre los madridistas, que vuelven a tener un examen complejo en su visita a Son Moix.

El conjunto merengue se fue a este descanso doméstico con la alegría de su triunfo (3-2) en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, para enlazar tres victorias seguidas en Liga y olvidar sus dos frenazos consecutivos ante CA Osasuna (2-1) y Getafe CF (0-1). Y ahora encara la oportunidad de lograr la sexta victoria en siete partidos ligueros a domicilio.

Además, el técnico Álvaro Arbeloa disfruta de su mejor racha desde que llegó al banquillo blanco en enero --5 victorias seguidas en todas las competiciones--, con la posibilidad de encadenar 6 triunfos por primera vez desde noviembre. Aunque es clave, todavía sin el lesionado Thibaut Courtois, mantener la portería a cero, algo que no ha conseguido en los últimos 6 partidos de Liga, la peor racha merengue desde octubre de 2022.

Pero el entrenador salmantino ya tiene más efectivos disponibles atrás, con el posible regreso de Álvaro Carreras en el lateral izquierdo por un Fran García que rindió bien hasta el parón. Además, tendrá que decidir si sigue apostando por Trent Alexander-Arnold o si Dani Carvajal repite en el once titular, algo que no ocurre desde septiembre.

Aunque Arbeloa tiene dos retos aún más complejos, ya que con Jude Bellingham y Kylian Mbappé --marcó con Francia en el parón-- recuperados debe pensar cómo encajarlos en el once, si llega ese caso. Hasta ahora, Brahim Díaz y Thiago Pitarch han ocupado sus puestos con muchas garantías, y por eso fueron titulares en el derbi, dentro de un equipo que se ha mostrado armónico, más compacto y equilibrado.

Y todo esto, con la ida de cuartos de final de la Champions ante el Bayern en el horizonte, ya que los bávaros visitan el Bernabéu el próximo martes. La exigencia y proximidad del duelo ante uno de los equipos más en forma del continente podría tener a Arbeloa a hacer rotaciones, aunque el riesgo de descolgarse pronto de la lucha por la Liga está muy presente.

Enfrente estará un Mallorca que se fue al parón internacional en puestos de descenso después de perder en el Martínez Valero un duelo directo por la permanencia ante el Elche CF, viendo como su estrella Vedat Muriqi --autor de 18 goles, solo Mbappé (23) ha marcado más en Liga-- mandaba a las nubes un penalti en el descuento. Con Martín Demichelis, el equipo balear ha dado un estirón y ha sumado 4 puntos de 9 posibles, aunque la regularidad sigue siendo su asignatura pendiente.

Antepenúltimos y con 28 puntos, a 1 de la salvación, el equipo bermellón necesita darle mejorar su peor registro tras 29 jornadas en los últimos cuatro años. Y para lograrlo apelarán a Son Moix, donde han sumado 6 de las 7 victorias en lo que va de curso, por solo 4 derrotas de las 15 sufridas en total. Además, ante sus aficionados solo se han quedado sin marcar en 2 de 14 encuentros disputados.

Ante el Real Madrid, al que han ganado en casa en dos de las últimas cinco visitas merengues, está por ver si Demichelis sigue confiando en su grupo, en el que no tiene demasiado protagonismo Jan Virgili, en favor de Manu Morlanes, para reforzar el centro del campo, o Zito Luvumbo. En defensa, el técnico argentino podría rotar en los laterales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RCD MALLORCA: Leo Román; Maffeo, Raíllo, Valjent, Mojica; Samú Costa, Pablo Torres, Mascarell; Luvumbo, Muriqi y Joseph.

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler, Pitarch; Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Por determinar.

--ESTADIO: Son Moix.

--HORA: 16.15/Movistar Plus+