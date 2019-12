Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Espanyol

Publicado 06/12/2019 15:51:17 CET

El Real Madrid no quiere detener la caída libre del Espanyol

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de continuar con su buen momento de forma y mantenerse en la cabeza de la clasificación de LaLiga Santander con una nueva victoria este sábado (13.00 horas) en el Santiago Bernabéu ante un Espanyol que llega en mal momento y muy necesitado de puntos.

El feudo madridista cita a dos equipos en estados de forma diametralmente opuestos. Mientras los de Zinédine Zidane están al alza y dejando buenas sensaciones, los de Pablo Machín no arrancan tampoco con su segundo técnico de la temporada y están en la zona de descenso y sin transmitir cosas positivas.

El conjunto local parece en este sentido claro favorito para continuar con su ascenso futbolístico de cara a un diciembre que se le presenta muy importante y una buena vara de medir para sus aspiraciones en el campeonato. Tras la visita 'perica', el 13 veces campeón de Europa afrontará dos salidas consecutivas en apenas tres días, a Mestalla y al Camp Nou.

Por ello, se antoja clave que el Real Madrid no falle en este choque ante un rival 'tocado' en lo anímico y en lo deportivo tras su último revés en casa ante Osasuna. Al Espanyol, además, no se le da excesivamente bien el Bernabéu, donde no gana desde 1996, pero se agarra a su necesidad, su orgullo y a que sus únicas victorias esta campaña han sido a domicilio.

Además, el equipo madridista, que jugará de verde para mostrar su apoyo a la Cumbre del Clima, llega con malas noticias después de tener una inusual semana 'tranquila' para preparar este duelo, sin partido entre semana. Sin embargo, la enfermería se le ha llenado de nuevo de forma repentina y tendrá que probar la capacidad de su fondo de armario.

La peor de todas ha sido el alargue de la duración de la lesión de Eden Hazard, cuya contusión en el tobillo producida ante el PSG ha pasado a microfisura incompleta y a despedirse hasta 2020. El mismo escenario se le puede presentar a Marcelo, lesionado en el sóleo, mientras que Gareth Bale volverá a ser baja y no tendrá que enfrentarse a un nuevo plebiscito del Bernabéu.

La ausencia del belga y del galés no trastocan demasiado a Zidane, que podrá seguir apostando por su fórmula de los dos últimos partidos de jugar con cuatro centrocampistas. El francés parece haber recuperado a Isco y la competitividad ha aumentado en esa zona donde el malagueño busca repetir en el once ante Casemiro, apercibido de sanción y que podría descansar, Kroos, Modric y Valverde, este el sacrificado en la trabajada victoria en Mendizorrotza.

Arriba, el 'pichichi' Karim Benzema también parece inamovible y estará acompañado seguramente por el joven Rodrygo, que desde su fulgurante aparición en noviembre, ha sido suplente en tres de los siguientes cuatro encuentros. Atrás, Mendy sustituirá a Marcelo, volverá Varane tras descansar la pasada jornada y Militao aspira a mantenerse si Zidane da un respiro a un Sergio Ramos que ha cometido algunos errores últimamente. Courtois debería recuperar su sitio en la portería.

UN ESPANYOL 'HERIDO'

Enfrente un Espanyol que ha sumado uno de los últimos 15 puntos y que llega a la capital después de dejar mala imagen ante Osasuna, que le goleó 2-4 pese a jugar con 10, lo que provocó fuertes críticas de Pablo Machín a su vestuario. Esto puede servir de acicate para que sus jugadores quieran lavar su imagen y se acerque más a la de la Liga Europa, donde el equipo parece más fiable con los teóricos suplentes.

El conjunto catalán, que ha sumado ocho de sus nueve puntos lejos del RCDE Stadium, continúa teniendo problemas defensivos y es el más goleado de LaLiga Santander con 28 encajados, aunque a domicilio también tiene mejores números con solo diez recibidos. Arriba, problemas también para encontrar el gol, algo clave para poder arañar algo positivo en un Bernabéu donde no puntúa desde 2012-13.

Parece que Pablo Machín retocará su once respecto a la derrota del pasado domingo. El preparador soriano tiene la baja por sanción de Víctor Sánchez, cuyo puesto podría ser para Esteban Granero, mientras que Jonathan Calleri parece el mejor colocado para ser la referencia en el ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Kroos, Modric, Isco; Rodrygo y Benzema.

ESPANYOL: Diego López; David López, Bernardo, Calero; Víctor Gómez, Granero, Marc Roca, Didac Vila; Melendo, Darder y Calleri.

--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 13.00/Movistar LaLiga.