El Racing piensa celebrar el posible ascenso a LaLiga EA Sports con una fiesta en el estadio

Archivo - Los jugadores del Real Racing Club de Santander celebran en un autobús su ascenso a segunda división, a 01 de mayo de 2022, en Santander, Cantabria (España). El Racing ha logrado su ascenso con el empate a 2 frente al Celta B. Tras celebrarlo e - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander celebrará el ascenso a LaLiga EA Sports, que podría producirse este mismo fin de semana, el sábado o el domingo, en la jornada 40 de LaLiga Hypermotion, con una fiesta en el estadio, "al día siguiente" o "cuando toque".

Así lo han informado este lunes fuentes del club a Europa Press, después de que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, avanzara que el balcón del Ayuntamiento acogería dicha celebración y confirmara que el equipo subirá al balcón de la Casa Consistorial "como siempre".

Sin embargo, desde el club verdiblanco han señalado que, ante la previsible masa social que aglutinará dicha celebración, es "imposible" valorar cualquier otro sitio que pueda albergar entre 20.000 y 25.000 personas, por lo que será con una fiesta en el estadio, han afirmado.

Así, con independencia de que "hay mucha gente" que les está llamando y "quiere unirse" a la celebración ante el posible ascenso a Primera División, a los que dan la "bienvenida", han reiterado que el Racing celebrará la fiesta en los Campos de Sport del Sardinero.

El Racing necesita vencer este sábado 16, a las 18.30 horas, al Real Valladolid, que ya ha logrado la permanencia en la categoría, y esperar a que no gane la Unión Deportiva Almería o el Real Club Deportivo de La Coruña.

Los almerienses disputan su partido a la misma hora que el cuadro cántabro, por lo que el Racing podría celebrar el ascenso el mismo sábado, cuando los rojiblancos se enfrentan a la Unión Deportiva Las Palmas, quinto clasificado y todavía con opciones de ascenso directo.

Además, los cántabros tienen una segunda oportunidad de celebrar el ascenso este domingo 17, cuando se celebra el Deportivo-Andorra, a las 14.00 horas. La Delegación del Gobierno ya prepara el dispositivo especial para el evento, ante los escenarios de poder celebrarlo el sábado o el domingo.