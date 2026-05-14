Rafa Nadal: "Aunque tengo buena relación con Enrique Riquelme, tengo un grandísimo respeto para Florentino"

El extenista mallorquín Rafa Nadal en una rueda de prensa tras inaugurar su nuevo museo - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal ha vuelto a desmarcarse este jueves de las informaciones que relacionaban su nombre con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid como la de Enrique Riquelme, con el que tiene "buena relación", aunque dejó claro que le tiene "un grandísimo respeto" a Florentino Pérez, actual máximo mandatario madridista.

"Aunque tengo buena relación con Enrique Riquelme, tengo un grandísimo respeto para Florentino (Pérez), por todo lo que es y lo que ha sido para el Real Madrid", ha dicho en una rueda de prensa en Manacor, tras inaugurar su nuevo museo.

A preguntas de los medios, ha asegurado que entiende que se puedan hacer especulaciones, pero quiso dejar "claro" que no está "en ese momento ni en esa situación". "Lo que pueda pasar en un futuro no lo sé, ahora mismo estoy con mis cosas", ha agregado el manacorí.

El ganador de 22 'Grand Slams' entiende que se convoquen elecciones en el conjunto madridista para que los socios puedan decidir y ha afirmado que no sabe si Enrique Riquelme se presentará. En este sentido, ha evitado valorar qué podría aportar este último al Real Madrid, subrayando que sería una apuesta nueva. "Como en todas las apuestas nuevas, las cosas se tienen que demostrar", ha sostenido.

Nadal ya se había desmarcado de cualquier vínculo con una candidatura tras el anuncio el pasado martes de Florentino Pérez de convocar elecciones y de presentarse a ellas. "He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", señaló el balear en su cuenta oficial de 'X' en un mensaje tras los rumores que apuntaban que pudiera formar parte de una posible candidatura junto a Enrique Riquelme, presidente de 'Cox'.