Rafael Louzán: "Vamos a intentar hacer el mejor Mundial de la historia"

Archivo - El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, interviene en el acto de recepción del trofeo de la Copa del Mundo en el Parlamento. A 29 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El Parlamento de Andalucía ha recibido la Copa del Mundo ga - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

España aspira a que el Mundial 2030 de Fútbol, que organiza junto a Portugal y Marruecos, sea "el mejor de la historia" y por ello el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quiere hacer las cosas "bien" para la 'Roja' pueda revalidar el título logrado este año en casa.

Durante la inauguración de la exposición 'Reyes del mundo' en Santander, en la que se exhibe el trofeo de la Copa del Mundo, Louzán ha recordado que miembros de la FIFA están visitando este viernes distintas sedes del territorio nacional que aspiran a albergar partidos del Mundial y ha destacado que la cita de 2030 es "el Mundial del centenario", en el que se conmemoran los cien años de la primera Copa del Mundo de Fútbol.

Por lo tanto, quieren "hacerlo bien" y esperan poder volver a repetir la victoria de la Copa del Mundo de 2026 que, además, siendo organizadores les vendría "realmente muy bien". "Vamos a trabajar para ello, tenemos miembros para ello, tenemos un seleccionador hasta el 2032 y tenemos unos jugadores que, de alguna manera, están muy comprometidos precisamente con eso y que, la mayoría de ellos, seguramente estarán también en ese Mundial", ha dicho.