Raúl Asencio, absuelto por revelación de secretos en el caso del vídeo sexual tras el perdón de las víctimas

Raul Asencio of Real Madrid CF is seen during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Bernabeu stadium on August 26, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, ha sido absuelto de un delito de revelación de secretos en el juicio que se ha celebrado este jueves en Gran Canaria tras el perdón de las dos víctimas en el caso sobre la grabación --sin permiso-- y difusión de relaciones sexuales consentidas entre dos mujeres --una menor en el momento de los hechos-- con otros tres futbolistas en un 'beach club' en la costa de Amadores, en el sur de la isla.

Tras una sesión que se ha prolongado durante algo más de tres horas, la plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha dado por cerrado el caso tras escuchar a las víctimas confirmando que perdonaban a los acusados y el informe de la Fiscalía retirando los cargos contra uno de ellos y rebajando su petición de condena para los otros tres.

Así, la magistrada Virginia Peña ha dictado sentencia de conformidad 'in voce' en consonancia con el informe de la fiscal. De esta forma, a Asencio se le han retirado los cargos y ha sido absuelto.

Los también futbolistas Andrés García Moreno, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez Lima, acusados de distribución de pornografía infantil, han sido condenados a un año de prisión, que queda en suspenso a condición de que no vuelvan a delinquir en ese periodo, a dos años de alejamiento de las víctimas y a tres de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con menores.

La sentencia es firme y cierra definitivamente el proceso pues las partes han confirmado que la acatan y no la recurrirán, detallan desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).